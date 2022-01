HINDI TOTOO: Kita sa video na sinusuportahan ni Venus Raj si Marcos Jr. sa 2022

Buod

Ang sabi-sabi: Pinapakita ng isang video na sinusuportahan ni Venus Raj si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. para sa 2022 halalan.

Pinapakita ng isang video na sinusuportahan ni Venus Raj si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. para sa 2022 halalan. Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Hindi binanggit si Marcos sa orihinal na video ni Venus Raj na mula sa religious organization na Christian Values Movement (CVM). Naglabas na ng pahayag ang CVM na nagsasabi na ang kanilang video ay non-partisan.

Hindi binanggit si Marcos sa orihinal na video ni Venus Raj na mula sa religious organization na Christian Values Movement (CVM). Naglabas na ng pahayag ang CVM na nagsasabi na ang kanilang video ay non-partisan. Bakit kailangan i-fact check: Nang isulat ang fact check na ito, mayroon nang mahigit 36,000 reactions, 2,000 comments, at 251,000 views ang video sa Facebook.

Mga detalye

Isang post noong Enero 2 mula sa Facebook page “Saan na nga b? Ang Barkada Ngayon” ang nagpakita ng isang video kung saan sinusuportahan umano ni Binibining Pilipinas Universe 2010 Maria Venus Raj si presidential aspirant Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Makikita sa video ang naka-superimpose na linyang, “Miss Universe Venus Raj. Solid BONGBONG MARCOS!”

Nang isulat ang fact check na ito, mayroon nang 36,000 reactions, 2,000 comments, at 251,000 views ang video sa Facebook.

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Nilinaw ng organisasyong CVM sa isang pahayag na ang kanilang orihinal na video ay non-partisan at ito’y kanilang mensahe para sa mga Pilipino at sa Christian Values. Mariing kinondena ng organisasyon ang ginawang pagnanakaw ng video at ang pagbago sa orihinal na mensahe nito.

Binago ng nasabing TikTok video ang konteksto ng orihinal na video ng CVM, kung saan sinabi ni Venus Raj ang mga katangian na dapat taglay ng isang pinuno. Hindi binanggit sa orihinal na video ang pangalan ni Marcos Jr. o ng iba pang mga kandidato sa pagkapangulo.

Wala rin ang mga naka-superimpose na linya sa orihinal na video ng CVM.

Ang nasabing TikTok video na pinagmulan ng sabi-sabi ay na-fact check na rin ng PhilStar at Fact Check Philippines.

Marami nang na-fact check ang Rappler na mga sabi-sabi tungkol sa mga personalidad na umano’y sumusuporta sa pagtakbo ni Marcos:

– Lorenz Dantes Pasion/Rappler.com

Magbahagi kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network. I-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.