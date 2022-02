Beyond the Stories: Bakit may mga rehiyong kulang pa rin ang COVID-19 bakuna?

Bookmark this page to catch the discussion live on Wednesday, February 16, at 9 pm!

MANILA, Philippines – Halos isang taon na rin mula nang mag-umpisa ang pagbabakuna sa mga Filipino laban sa coronavirus, ngunit halos kalahati pa ng bansa ang hindi naaabot ng sapat na suplay ng bakuna.

Sa Miyerkoles, Pebrero 16, tatalakayin nina Rappler multimedia reporter Sofia Tomacruz at researcher-writer Jodesz Gavilan kung bakit hindi pa rin maayos ang pamamahagi ng vaccine supply at iba pang mga problemang hinaharap ng vaccination program.

Sinusundan ni Tomacruz ang mga hakbang ng gobyerno sa COVID-19. Siya rin ang naghahanda ng COVID-19 Weekly Watch ng Rappler.

Saan nagkukulang ang national government sa pag-rollout ng vaccines? Ano ang epekto nito sa laban ng bansa sa COVID-19?

Ang Newsbreak: Beyond the Stories ay serye ng Rappler tungkol sa mahahalaga at malalaking isyu sa Pilipinas. – Rappler.com

