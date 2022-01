Beyond the Stories: Marcos Jr. puwede pa bang maetsapuwera sa eleksiyon?

Bookmark this page to catch the discussion live on Wednesday, January 26, at 9 pm!

MANILA, Philippines – Ibinasura ng Commission on Elections (Comelec) ang isang petisyon na naglalayong ikansela ang certificate of candidacy ng anak ng diktator na si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Ngunit isa lamang ito sa ilang nakahain na mga petisyon laban sa kanyang kandidatura sa pagkapangulo.

Sa Miyerkoles, Enero 26, tatalakayin nina Rappler multimedia reporters Lian Buan at Dwight de Leon at researcher-writer Jodesz Gavilan ang mga dapat malaman ng publiko tungkol sa mga natitirang petisyon laban kay Marcos Jr.

Sinusundan ni Buan ang kandidatura ni Marcos Jr., habang binabantayan naman ni De Leon ang Comelec.

Ano-ano pa ang dapat abangan ng publiko mula sa Comelec? Paano maapektuhan ng mga natitirang petisyon ang paparating na panahon ng kampanya?

Ang Newsbreak: Beyond the Stories ay serye ng Rappler tungkol sa mahahalaga at malalaking isyu sa Pilipinas. – Rappler.com

