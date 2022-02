Beyond the Stories: Media landscape ngayong nasa iba na ang dating ABS-CBN frequencies

Bookmark this page to catch the discussion live on Wednesday, February 2, at 9 pm!

MANILA, Philippines – Makalipas na harangin ng Kongreso ang renewal ng prangkisa ng ABS-CBN noong 2020, ipinagkaloob ng pamahalaan sa ibang kompanya ang frequencies na dating nakatalaga rito.

Ilan sa mga nabigyan ng frequencies na ito ay ang Advanced Medica Broadcasting System, na pag-aari ng bilyonaryong dating senador Manny Villar, na kaalyado ni Pangulong Rodrigo Duterte, at ang Sonshine Media Network International ni Pastor Apollo Quiboloy, malapit na kaibigan ng Presidente.

Narito ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari: TIMELINE: NTC distributes ABS-CBN frequencies.

Sa Miyerkoles, Pebrero 2, tatalakayin nina Rappler business reporters Aika Rey at Ralf Rivas at researcher-writer Jodesz Gavilan kung ano ang epekto nito sa media landscape sa Pilipinas.

Ang Newsbreak: Beyond the Stories ay serye ng Rappler tungkol sa mahahalaga at malalaking isyu sa Pilipinas. – Rappler.com

