Beyond the Stories: Ano-ano ang kakaibang aasahan sa kampanya sa 2022 eleksiyon?

MANILA, Philippines – Nagsimula na nitong Martes, Pebrero 8, ang opisyal na panahon ng kampanya para sa mga naghahangad ng national positions sa 2022 Philippine elections.

Magaganap ang kampanyang ito kasabay ng pandemya at sa gitna ng mga isyung kinakaharap ng Commission on Elections.

Sa Miyerkoles, Pebrero 9, tatalakayin nina Rappler news editor Paterno Esmaquel II, multimedia reporter Dwight de Leon, at researcher-writer Jodesz Gavilan kung gaano kaiba ang magiging kampanya sa eleksiyon sa 2022.

Matagal na sinundan ni Esmaquel ang Comelec, habang kasalukuyang binabantayan ito ni De Leon.

Ano-ano ang mga bawal ngayong kampanya? Ano ang epekto ng magiging bagong composition ng Comelec sa pagbabantay ng kampanya at paghahanda sa eleksiyon?

Ang Newsbreak: Beyond the Stories ay serye ng Rappler tungkol sa mahahalaga at malalaking isyu sa Pilipinas.

