[EDITORIAL] Sa mga nagtutulak ng mandatory ROTC: Leave them kids alone!

At ano ang magpapagaling sa 'mental health' ng kabataan, Secretary Galvez? Ito ba ang borderline sadistic methods ng PMA at PNPA na may mahabang listahan ng hazing victims at psychological harms?

“Nakakagaling ng mental health issues” ang ROTC.

Maraming napamura sa henerasyon naming dumanas ng sapilitang pagsasanay sa Reserve Officers’ Training Corps nang marinig ang pahayag ni Defense Secretary Carlito Galvez. Obvious ba? Walang alam ang kalihim sa mental health.

Ayon mismo sa medical experts, makasasama pa nga sa mental health ang pagpuwersa na mag-ROTC ang kabataan. Sabi nga ng mental health advocate na si Dr. Gia Sison, “Creating a psychological safe space definitely includes choices and not forces.”

Para maintindihan natin paano mag-isip si Galvez, narito ang buong sipi ng kanyang pahayag sa Senado: ’Yun ang pagkakaiba po [ng ROTC] sa NSTP (National Service Training Program) – ang experience training talaga pong naisasapuso niya po ang lahat ng ginagawa niya. ’Yung survival instinct na’ndoon. So ’yung sinasabi nating mental problem, it can be cured, kasi ’yung frustration tolerance ng tao, tataas (emphasis is ours).

Survival instinct? Frustration tolerance? Ano ba ang balak nilang ipagawa sa mga mag-aaral? Isang pulutong ba ng mga Rambo sa kagubatan ang gusto nilang malikha?

Matagal nang na-debunk ang “tough love” bilang mainam na parenting style. At bilang isang anak na dumanas ng “tough love” mula kay Rodrigo Duterte, hindi ba dapat ay gagap ito ni Education Secretary at Vice President Sara Duterte?

At ano ang magpapagaling sa “mental health” ng kabataan, Secretary Galvez? Ito ba ang borderline sadistic methods ng Philippine Military Academy at Philippine National Police Academy na may mahabang listahan ng hazing victims at psychological harms?

Naaalala pa ng mga kalalakihan sa henerasyong nasa edad singkuwenta-pataas na dumanas ng ROTC ang paulit-ulit nilang narinig: Obey first before you question.

At ano ang ang nututuhan nilang nagbigay sa kanila ng bentahe sa buhay? Wala. Hindi pa uso ang sunscreen noon kaya’t laging sunog ang kalahati ng kanilang mukha sa maghapong pagkakabilad sa araw.

Thanks but no thanks, Secretary Galvez. Hindi kailangan ng aming mga anak o nakababatang kapatid na mabilad sa araw nang walang kapararakan, habang sina-psychological conditioning na maging robot o yes-men.

Higit kailanman ngayong age of disinformation, kailangan nilang matutong maging mapanuri at mag-analisa – hindi maging mindless robot na “mataas ang frustration tolerance.”

Mataas na ang frustration tolerance nila sa araw-araw na trapik, sa araw-araw na paghihigpit ng sinturon ng mga magulang na nakukuba sa taas ng bilihin, sa araw-araw na pakikipaglaban sa urban jungles na malupit, maramot, at biased sa mayaman. Hindi na nila kailangan ng dagdag na problema at gastusin.

Para sa ibang walang magulang sa bahay dahil nagtatrabahong OFW sa abroad, mataas na ang frustration tolerance nila sa kawalan ng pagmamahal at pagkalinga.

At lahat ng ito, sa umaatikabong halagang P61.2 billion? Baka naman may gusto lang kumita, mga ginoo?

Higit kailanman, sa panahong talamak ang korupsiyon, anong values ang ituturo ng ROTC? Ang maging bulag, pipi, at bingi?

At alam ’nyo ba kung bakit na-scrap ang ROTC sa college? Dahil sa pagkamatay ni Mark Welson Chua, isang estudyante ng University of Santo Tomas na nag-expose sa korupsiyon sa ROTC program. Itinapon siya ng mga officers ng ROTC sa Pasig River nang nakatali ang kamay at paa at nakabusal ang bibig. Ayon sa autopsy, buhay pa siya nang itinapon, kaya’t dumanas siya ng marahas na pagkamatay.

Sabi naman ng ROTC advocate na si Senador Bato dela Rosa, dating hepe ng pulisya, “Baby na nga, ibe-baby mo pa nang husto? Baby sila forever. Kailangan talaga training.”

Mr. Dela Rosa, ito ba ang idea ’nyo ng “huwag ibe-baby”? Kaya ba napakatalas ng pagsusuri mo, Senador? Given ang track-record mo sa tokhang, ikaw nga siguro ang poster boy ng ROTC – mindless and unquestioning.

Magtuturo ba ang ROTC ng respeto sa kapwa? Magtuturo ba ito ng kahalagahan ng human rights? Tanungin natin si Bato.

At kasama raw pati kababaihan? Matitiyak ba ng sistemang bulok na hindi mamamanyak ang mga batang-batang dalaga?

At tandaan natin, ang ipino-propose na ROTC ay para sa first year at second year college students – mga kabataang fresh out of high school. Ganito rin ang istratehiya nina Adolf Hitler at Benito Mussolini na nagtayo ng youth armies upang mapabilis ang militaristic transformation ng kanilang mga lipunan.

Gusto ba ng defense officials na makontrol ang kabataan sa panahong impressionable ang kanilang mga utak at hindi pa ganap ang kanilang value formation? Para ba maging utak-pulbura din tulad nila? Again, no thank you!

Sinuma ng tweet ng isang student leader matapos ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang argumento laban sa ROTC: Ayaw natin ng isang “culture of impunity, violence, and blind obedience” sa kabataan.

Isa lang ang masasabi namin sa mga naglalako ng mandatory ROTC: leave them kids alone! – Rappler.com