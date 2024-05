[EDITORIAL] Paano nangyari na naging mayor ang isa umanong Chinese asset?

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Nakaaaliw ang mga memes na nagsulputan tungkol kay Bamban Mayor Alice Guo – indikasyon ng pagkaasar ng publiko sa hindi kapani-paniwalang kuwento ng buhay niya – or more accurately, sa kasalatan ng kuwento ng buhay niya.

“Your Honor, hindi ko na po maalala,” ang gasgas na gasgas na tugon ni Alice Guo sa mga tanong sa kanyang pagkatao. At tila isa lang ang ipinahihiwatig ng mga memes: “Huwag mo kaming gawing tanga.”

Sabi nga ni Senadora Risa Hontiveros, literally, she “came out of nowhere.” (BASAHIN: Who is Alice Guo, Bamban mayor suspected of being a Chinese asset?)

Sa totoo lang, may selective memory si Mayor Guo. Hindi niya naaalala saan siya tumira bago siya nag-avail sa late registration of birth sa edad na 17. Wala siyang record ng eskuwelahan, elementary o high school dahil siya raw ay homeschooled gamit ang programang hindi niya maalala.

Tila ginagamit ni Alice Guo ang isang kahinaan natin bilang bayan: Pumapatol tayo sa mga false memories dahil may ini-imagine ang mga kababayan nating kapalit na ganansiya tulad ng Tallano gold.

Ginamit din niya ang isang batas na dinisenyo upang tulungan ang mga kababayan nating ipinanganak sa remote na bahagi ng Pilipinas, lalo na sa Mindanao, at walang access sa pagrerehistro – ang Application for Delayed Registration of Birth – upang magkaroon ng birth certificate.

Sa mga ahensiya ng labor at overseas workers natin, sikat din ang late birth registration bilang kasangkapan ng mga illegal recruiter kung saan inirerehistro bilang mga adult ang mga under-aged sa Mindanao at iba pang liblib na pook. Dahil sa batas na ito, nakabibiyahe ang mga kabataang madaling ma-swindle upang maging kasambahay sa ibang bansa at nagiging biktima ng human trafficking at sex slavery.

Ang batas ding ito ang ine-exploit ng mga sindikato upang magkaroon ng citizenship sa Pilipinas at malayang makapagnegosyo at makabili ng lupa nang walang balakid. Sa kaso ni Guo, ginagamit umano ang modus na ito upang magkamal ng pampulitikang kapangyarihan.

Gamit ang Philippine citizenship at mayoral post, sangkot umano si Mayor Guo sa operasyon ng iligal na Philippine Offshore Gaming Operations (POGO), na ngayo’y tinatawag nang Internet Gaming Licensees (IGL), kung hindi man siya direktang nagmamay-ari ng POGO. (Sabi ni Guo sa Senate hearing, ibinenta na niya ang parte niya sa Baofu bago siya kumandidato.)

Ayon kay Hontiveros, sangkot ang Bamban complex na pag-aari umano ni Guo sa high-profile cases ng hacking ng government websites, maliban pa sa human trafficking ng mga Chinese workers. Kaya’t pinaghihinalaan si Alice Guo na asset ng mga Chinese.

Sa report ng Philippine Daily Inquirer, sabi ni Hontiveros tungkol sa testimony ni Guo: “She lied. There were several questions where she lied. The very stark and shocking example was the fact that she denied having a connection with Hongsheng when it was already indicated in the document from the municipal government that she is the current head.”

Sabi naman ni Senator Sherwin Gatchalian sa interview niya sa Headstart, tumakas ang umano’y business partner ni Guo gamit ang mga tunnel sa ilalim ng Bamban complex. Hehe, kaya pala hindi chopper at super mahal na race car ni Guo ang ginamit sa pagtakas, may tunnel sa ilalim. Slay!

Habang binabayo tayo ng maritime superiority ng Tsina sa karagatan ng West Philippine Sea, pinapasok tayo ng Chinese underworld. Pinagsasamantalahan ang ating mga kababayan at ginagawang katawa-tawa ang ating mga batas at proseso. Ito ba ang bagong bersiyon ng Silk Road ng Tsina? Marami nga namang paraan upang manakop, tsk. Dapat palalimin pa ang imbestigasyon kay Guo at maaring katulad niya umanong nakapapasok ng bansa at nagsisilbing Chinese assets.

Kung totoo ang hinala kay Alice Guo, ganyan na kagarapal at kalala ang panghihimasok ng mga Tsino sa buhay natin bilang malayang pamayanan. Habang nakatatawa ang mga memes, indikasyon ito na ganiyan na rin karupok ang rule of law natin na nagbigay puwang sa isa umanong illegal alien na maging mayor ng isang bayan. #AtinAngPilipinas – Rappler.com