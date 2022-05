[EDITORIAL] 31 milyong boto – hindi lisensiyang maging arogante

Ano ba talaga ang kahulugan ng 31 milyong botong nakamit ni Ferdinand Marcos Jr.? Lisensiya ba itong isnabin ang lehitimong tanong ng media? Lisensiya ba itong maging arogante? Baril ba ito sa ulo ng mga kritiko?

Di ba’t umaatikabong mandato itong maging responsable at magsimula nang magtrabaho? Hindi ba’t hudyat itong kumambiyo na mula kampanya patungong pamamahala? Hindi ba hudyat ito na bitiwan na ang hype at motherhood statements, at atupagin na ang pagsasaayos ng bansa?

Unity ang rallying cry ni Marcos Jr. noong kampanya. Ito na ang panahon, ika nga, to put your money where your mouth is. Isantabi ang mga hinanakit at maging propesyonal sa pakikitungo sa mga kritiko.

Hindi na uubra ang propaganda lang o pag-iwas sa maiinit na isyu tulad ng estate tax ng pamilyang Marcos na umaabot sa P203 billion.

Ayon kay Randy David, ang pagsibol ng pink movement at ang inagurasyon ni Marcos ay “intertwining” o pagkapulupot na social organizations na magbibigay-hugis sa kinabukasan ng demokrasya sa bansa.

Sabi pa ni David, malaking kapangyarihan ang mapapasakamay ni Marcos sa Hulyo – idagdag pa riyan na partida na siya sa maamong Congress at Korte Suprema.

Pero kailangan niyang abutin ang napakataas na “public expecations.”

Kailangan niyang humanap ng kagyat na solusyon sa napakataas na bilihin, ang tuluyang banta ng global shortage ng krudo, at paano ito gagawin sa harap ng higanteng utang ng bansa. Paano makaaahon sa lugmok na ekonomiya na idinulot ng pandemya at maling prayoridad ng administrasyong Duterte?

Ganitong panahon noong 2016, may planong pang-ekonomiya na si Rodrigo Duterte. Nakipagkita na ang transition team ni Duterte sa team ni dating pangulong Benigno Aquino III. Sana naman, hindi tinitingnan ni Marcos Jr. na hudyat ang kanyang landslide na panalo para magpapetiks-petiks. Hindi ba dapat, “hit the ground running” ang script niya? Sana naman, hindi tayo matulad sa karanasan ng mga taga-Ilocos Norte na bihirang masilayan ang anino ng kanilang “absentee governor.”

Ano na ba ang direksiyon ng bansa pagdating sa foreign policy na nakakabit ang bituka sa ating national security issues? (BASAHIN PH foreign policy, national security ambitions for next admin and beyond)

Baka akala ng kampong Marcos na pareho pa rin ang sitwasyon nang naupo si Duterte noong 2016.

Nanalo man siya ng malaking lamang kay Vice President Leni Robredo, mas maraming mulat ngayon at handang manindigan – isang tugon sa banta ng disinpormasyon at panunumbalik ng mga Marcos sa Malacañang. Hindi puwedeng magbingi-bingihan sa maingay at organisadong hanay ng Pink Movement na nakapangalap ng halos 15 milyong boto – halos katumbas ng nakuhang boto ni Duterte noong 2016.

Numbers game ang eleksiyon, pero pagkatapos nito, magkakatalo na rin sa kalidad at tibay ng loob ng mga taga-suporta ng bawa’t kampo.

At unsolicited advice sa inyo, presumptive Mr. President: Shape up. Sana’y tupdin ang pangako mo ng maayos na pamamalakad ng gobyerno. Lahat kami’y nagmamatyag, lalo na ang mga 31 milyong taga-suporta mong naniniwala sa kastilyo mo sa ere. – Rappler.com