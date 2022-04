[VIDEO EDITORIAL] Hindi family business ang demokrasya natin

Kalawang sa demokrasya ang dinastiya dahil binabakbak nito ang checks and balances at separation of powers

Ang dalawang front runner sa pagka-presidente at bise presidente ngayong halalan ay mga tagapagmana ng dalawang pinakamakapangyarihang dinastiya sa bansa – si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at si Sara Duterte.

Pareho silang mga anak ng dalawang strongman na pinagbiyak na bunga sa paggamit ng dictator’s playbook.

Ayon sa pananaliksik ng Rappler, matapos ang 2019 midterm elections, lumobo na sa 163 political families ang nasa poder sa bansa. 29% ng mga lokal na puwesto ay nakopo ng “fat” political dynasties.

Kalawang sa demokrasya ang dinastiya dahil binabakbak nito ang checks and balances at separation of powers. Nasisira ang transparency at impartiality ng isang nakaupo kung tagapagmana siya ng pampulitikang kapangyarihan.

Sa bandang huli, hindi malusog na gobyerno ang naililikha.

Ngayong eleksiyon, may pula, may rosas, may asul – at lahat sila nanliligaw sa political families.

Ang hindi nagbabago ay ang pamamayagpag ng political dynasties.

Sa ngalan ng pamilya, isinasaisantabi ang prinsipyo, values, at integridad.

Sabi nga ni former dean ng Ateneo School of Government Ronald Mendoza, “Give a chance to others. Our democracy is not a family business.” Sa bandang huli, ito’y tungkol sa core values at principled leadership.

Sino sa mga tumatakbo sa lokal at pambansang antas ang may ganitong katangian? Sila ang dapat nating piliin. #WeDecide: Atin ang Pilipinas. – Rappler.com

BASAHIN: [EDITORIAL] Hindi family business ang demokrasya natin