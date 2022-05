[EDITORIAL] Rogue’s gallery sa Senado

Mamamangha ka sa line-up ng Senado ngayong 2022. Pang-sine ang mga storyline – maraming pang-aksiyon, pero meron ding pang-drama.

Andiyan siyempre ang topnotcher ngayong eleksiyon, si Robin ‘Badboy’ Padilla, ang dating aktor na nakulong dahil sa illegal possession of firearms, at nakakamit lang ng absolute pardon nitong panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Masugid siyang tagasuporta ni Duterte. Ano ang alam ni Robin sa lehislatura? Ambot.

Hahanga ka rin sa pagbabalik ni Jinggoy Estrada, ang anak ng dating presidente na si Erap Estrada na natalo noong 2019, pero nakalusot ulit ngayon 2022. Nililitis pa hanggang ngayon ang kaso niyang pandarambong ng P183 milyon ng pork barrel. Nakalalaya lang siya dahil sa piyansa. Kung sino man ang nagsasabing “The meek shall inherit the earth” ay hindi pa nakakamayan si Jinggoy.

Reelected din si Migz Zubiri, na napilitang magbitiw sa Senado noong Agosto 2011 matapos manalo ang kasong isinampa ni Pimentel laban sa kanya – nakinabang sa dagdag-bawas ang gentleman from Bukidnon. Napatunayan first hand ng kampong Leni Robredo ang political opportunism ni Zubiri nitong eleksiyon.

Dumako naman tayo sa mga umano’y journalist. Andiyan si Raffy Tulfo, isang popular na TV personality na kahina-hinala ang ethics at sumikat sa panghihiya ng mga inirereklamo sa radio show niya. Andiyan din ang political butterfly na si Loren Legarda, ang dating anchor ng The World Tonight at Inside Story sa ABS-CBN. Kabilang siya sa ticket ni Ferdinand Marcos Jr. nitong eleksiyon, bagay na nagtulak sa anak niyang itakwil siya.

Andiyan pa rin ang nahalal nong 2019 na si Bong Revilla – sumikat sa on-screen persona niyang Panday na kalaban ng kasamaan. Siya na ‘ata ang pinakamagandang argumento na hindi dapat iboto ang mga celebrities: Nasangkot siya sa pinakamalaking kasong pandarambong sa kasaysayan ng bansa – ang pork barrel scam, at pinalaya ng Sandiganbayan hindi dahil siya’y napatunayang inosente kundi dahil sa pagkabigo ng mga nagsakdal na mapatunayan siyang guilty beyond reasonable doubt.

Nasa august halls pa rin si Ronald dela Rosa, ang tagapagpatupad ng madugong war on drugs ni Rodrigo Duterte – kanselado ang US visa niya dahil itinuturing siya ng Estados Unidos na human rights violator.

Nasa Senado pa rin ang dakilang sidekick ni Duterte na si Bong Go, na itinuro ng whistleblower na si Arturo Lascañas na may kaugnayan din sa mga extrajudicial killings sa Davao.

Andiyan din ang anak ng diktatdor na si Imee Marcos, na nanalo noong 2019. Chairperson siya ng Kabataang Barangay nang dinukot, tinortyur, at pinatay ang aktibistang si Archimedes Trajano. Ang tanging pagkakakamali ni Trahano’y kinuwestiyon niya ang appointment ng anak ni Pangulong Ferdinand Marcos sa isang public open forum kung saan tagapagsalita ito.

Nakaupo pa rin ang laos na action star na si Lito Lapid, na sa totoo lang ay kaduda-duda ang value-added sa lehislatura sa mahabang panahong naging senador.

Sariwa pa sa alaala ang exploits ni Koko Pimentel, ang walang gulugod na dating Senate president na lumabag sa quarantine rules noong pandemya.

At hindi puwedeng hindi banggitin na 1/4 ng Senado ay Kamag-anak Inc: Si Jinggoy at si JV Ejercito; ang pekeng pemenistang si Pia Cayatano at ang kapatid niyang sumikat sa pumalpak na political coup sa House – and dating House Speaker na si Allan Peter; at siyempre, ang mga Villar.

Si Cynthia Villar ang hija ng dinastiya sa Las Piñas na lumipad ang political career dahil sa livelihood programs at “hanepbuhay” ad campaign. Humarap siya sa mga isyu ng conflict of interest dahil sa real estate empire ng kanyang pamilya. Ang anak niyang si Mark ang dating Department of Public Works and Highways chief na magmamana rin ng conflict of interest issues bilang senador.

Sa mga natitira, kapos na kapos kami sa inspirasyon pagdating kina senador Sonny Angara, Nancy Binay, Grace Poe, Win Gatchalian, Francis Escudero, at Francis Tolentino. Sila ang mga nanahimik sa kasagsagan ng war on drugs na kung saan halos 30 tao ang natutumba gabi-gabi. Sila ang nanahimik sa gitna ng misogyny ni Pangulong Duterte. Sila ang bihasa sa “duck, cover, and hold” sa gitna ng mga lindol sa pulitika.

At huwag nating kalilimutan na wala mang kamag-anak si Imee Marcos sa Senado, kapatid naman niya ang mauupong presidente. Mapapangatawan ba ang prinsipyo ng pagiging independiyente sa harap ng kasabihang blood is thicker than water?

Siguro’y tumataghoy sa kabilang buhay ang kaluluwa ng mga tunay na statesman at senador na sina Jose W. Diokno, Lorenzo Tañada, Jovito Salonga, Vicente Sotto, at Raul Roco.

Eto na ang bunga ng ilang dekadang patronage politics at dinastiya sa bansa. Ito na ang resulta ng maraming dekadang walang access ang ordinaryong mamamayan sa kapangyarihan at nakokopo ng may guns, goons, gold, at disinformation network ang abilidad na mahalal.

We reap what we sow. Ito ba ang Senado na ipagpipitagan at ikararangal nating mga Pilipino? Welcome to the Philippine Senate circa 2022. – Rappler.com