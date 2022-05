[OPINYON] Para sa aking mga estudyante

Para sa aking mga estudyante,

Kung may kailangan ng academic adjustment, babaguhin natin ang classroom policies natin na maaayon sa lahat. Kung hindi naaayon para sa lahat, magpapatuloy pa rin tayo sa klase. Pero hindi natin kakalimutan ang ibang kaklase niyo. Gagawa tayo ng paraan para sa kanila. Walang maiiwan.

Puwedeng-puwede niyong sabihin sa akin kung may problema sa klase. Tatanungin ko kung anong mungkahi niyo. Pagbobotohan natin. Irerespeto kung ano ang desisyon ng nakararami. Ngunit ibibigay pa rin natin kung may kailangan ang may naiibang boto.

Ibibigay ko sa inyo ang katotohanan ng bawat panig. Mula sa mga katotohanang ito, doon niyo ibabase ang mga opinyon niyo. Kung itatanong niyo ang opinyon ko, ibibigay ko rin sa inyo. Ngunit sinasabi ko na huwag kayong maniniwala sa lahat ng sasabihin ko; magkaroon kayo ng sarili niyong paniniwala. I-search at i-fact check niyo kung totoo ba lahat ng sinasabi ko sa inyo. Puwede niyong i-challenge ang mga sinasabi ko. Pinapaalala kong itama niyo ako kung ako mismo ang mali.

Ganito ang pagpapatakbo ko ng klase natin, dahil ganito ang demokrasya. Mas maituturo ko sa inyo kung ano ang konsepto ng demokrasya kung pinapairal natin ito sa loob palang mismo ng silid-aralan. Kung nararamdaman niyo ang demokrasya sa mga simpleng bagay, mas lalalim kung paano niyo ito pahahalagahan sa mga magiging kilos at desisyon niyo.

Kung mapapansin niyo, ang pinakaimportante sa akin na tanong lagi ay “paano?” Ano ang magagawa natin at paano? Sobrang saya ko lagi tuwing binabasa ko ang mga sagot niyo rito. Dahil alam niyo ang sagot kung paano labanan ang korapsyon o kung paano umunlad ang ekonomiya. Ito ang nagpapatunay para sa akin na tayo talaga ang pag-asa.

Tulad ng lagi kong sinasabi sa inyo, parang utang natin itong pag-aaral natin. Dahil hindi naman lahat ay may kakayahan na mag-aral. Kaya tayong mga nakakapag-aral, may mabigat tayong responsibilidad na ibahagi sa kanila ito.

Ngayon may bago tayong pagsusulit. Multiple choice ang type of test, pero pang-essay ang criteria. Lagi kong paalala sa essay: walang tama o maling sagot. Nakadepende sa kung papaano niyo pinalalagban ang sagot. Walang kapalit na grado. Kinabukasan natin ang nakasalalay.

Ang pag-aaral ay hindi talaga nasusukat sa kahit anong grado na ibibigay ko sa inyo sa klase. Masasabi lamang nating natuto tayo kung ang lahat ng pinag-aaralan natin ay isanasabuhay natin.

Lagi tandaan kung para kanino. Para sa akin, para sa inyo ito. Inaalay ko ang boto ko ngayong eleksyon para sa inyo. – Rappler.com

Diwa Donato is a college instructor teaching political science and social studies at Saint Mary’s University, Bayombong.