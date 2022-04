Ask Your Election Lawyer: ‘Hindi kami bayad – abonado pa!’

MANILA, Philippines – Sa mga kampanya noong araw, ang pangkaraniwang paraan ng pagtulong ng mga botante sa kanilang kandidato ay ang pagdidikit ng poster o pamamahagi ng mga polyeto. Pagkatapos noon, sa araw ng eleksiyon na ulit makikita ang marami sa kanila, dahil magbabantay naman sila ng botohan at bilangan.

Iba ngayon, hindi lang dahil may social media na at may pandemyang naglilimita sa paglabas-labas at paggalaw ng mga tagasuporta. Iba ngayon dahil kamangha-mangha – at kahanga-hanga – ang pag-usbong ng kilusan ng mga boluntaryo.

Nariyan, halimbawa, ang volunteers para sa kandidato sa pagkapangulo na si Vice President Leni Robredo at pangalawang pangulo Senador Kiko Pangilinan: nag-oorganisa ng naglalakihang rallies, nagdadala ng pagkain, nagpapahiram ng sasakyan, nagpipinta ng mensaheng pangampanya sa mga bakanteng pader, nagbabahay-bahay para ipaliwanag ang kanilang plataporma.

Ibig sabihin, lumawak na ang maaaring gawin ng mga tagasuporta para sa kanilang mga kandidato, sa nasyonal o lokal mang posisyon. (Ang malungkot lang, ang nagtutunggaling mga kampo ay nagbibintangan na binayaran ang isa’t isa at hindi tunay na nagkusa sa pagtulong.)

Sa Episode 8 ng Ask Your Election Lawyer, pag-uusapan nina Rappler investigative editor Miriam Grace A. Go at Attorney Emil Marañon kung ano-ano ang maaaring maitulong ng volunteers sa kampanya ng kanilang mga napupusuang kandidato.

Sasagutin din namin ang praktikal na tanong katulad ng: Ano ang maaaring gawin ng mga boluntaryo kung sila ay inisin, pag-initan, o tangkaing patigilin o hulihin ng katunggaling kampo o mga lokal na awtoridad?

Samahan ninyo kami ngayong Lunes, Abril 11, ika-7 ng gabi. – Rappler.com

Panoorin o pakinggan ang iba pang episode ng Ask Your Election Lawyer: