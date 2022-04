Ask Your Election Lawyer: Malayo man, malapit din…ang boto

MANILA, Philippines – Mahigit 1.6 milyong Filipino sa ibang bansa ang rehistradong bumoto sa 2022 Philippine elections – at, hindi katulad ng mga kababayan na narito sa Filipinas, mauuna na silang bumoto bago pa mag-Mayo 9.

Sa Linggo, Abril 10, magsisimula ang isang buwan na panahon ng pagboto ng overseas Filipino voters. Sa mga bansa na may mahigit sa 10,000 botante, automated ang pagboto; sa mga bansang kakaunti ang botante, manwal ang pagboto. May mga bansang puwedeng pisikal na pumunta sa embahada o konsulado ang Filipino para bumoto; may mga bansang kailangang ipadala sa koreo ang balota.

Marami pang aspekto ang ipaliliwanag at praktikal na mga tanong na sasagutin ni Attorney Emil Marañon sa Episode 7 ng Ask Your Election Lawyer, kasama si Rappler investigative editor Miriam Grace A. Go. Halimbawa:

Ano ang gagawin ng overseas voter kung lumipat siya ng tirahan matapos magparehistro?

Paano kung nagpalit ng apelyido ang botante?

Puwede pa bang mangampanya ang mga kandidato sa overseas voters kung nagsimula na silang bumoto Abril 10 pa lamang?

Paano masisigurong hindi nadaraya ang boto ng mga Filipino abroad kung staff lamang ng mga embahada o konsulado ang nangangasiwa sa botohan?

