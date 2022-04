Ask Your Election Lawyer: Ano ang ambag mo?

Paano magbibigay ng donasyon sa kampanya? Ano-ano – at magkano – ang maaaring ibigay, ang bawal, at limitasyon?

MANILA, Philippines – Madalas nating makita sa social media ang sumbatan ng magkakatunggaling kampo sa eleksiyon: “Ano ang ambag mo” o ng iyong kandidato sa pagsusulong ng interes ng bayan? Madalas ding tanong iyan ngayong kampanya sa 2022 elections na lumalakas ang pagkilos ng mga boluntaryo: “Ano ang ambag mo” sa kampanya ng napupusuang kandidato?

Sa Episode 9 ng Ask Your Election Lawyer, pag-uusapan natin ang dalawang klase ng donasyon o kontribusyon sa kampanya: cash at in-kind (campaign paraphernalia, talento, o serbisyo). Kailan dapat ideklara ng kandidato sa kanyang expenditure report ang mga kontrbusyon, at kailan hindi? Ang gastos ba na galing sa bulsa ng volunteers ay dapat ibilang sa limitasyon ng puwedeng gastusin ng kandidato?

Pag-uusapan din natin ang mga kakulangan ng batas at patakaran tungkol sa mga milyon-milyong kontribusyon na sumosobra pero hindi kailangang isauli ng kandidato, at sa maliliit na ambag na hindi maibigay ng mga tagasuporta ng kandidato dahil komplikado at mas mahal pa ang mga dokumentong hinihingi sa kanila ng Commission on Elections.

Samahan natin sina Rappler investigative editor Miriam Grace A. Go at election lawyer and Rappler columnist Emil Marañon ngayong Lunes, Abril 18, ika-6 ng gabi. – Rappler.com

