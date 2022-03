Ask Your Election Lawyer: Promises = Vote Buying?

MANILA, Philippines – Kung sasabihin ng kandidato na bibigyan niya ng pabahay ang ilang daang pamilya sa inyong lugar, at ipinaliwanag kung anong ahensiya ng pamahalaan ang mangangasiwa nito at paano ito mapaglalaanan ng pondo, ang tawag dito ay malinaw na programa, konkretong plataporma.

Kung sasabihin naman ng kandidato na sinisuguro niyang mabibigyan ng bahay ang mahihirap na boboto sa kanya, pero hindi ipinaliwanag kung paano magiging posible ‘yun, ang tawag dito ay vote buying.

Opo, may iba’t ibang paraan ng pagbili ng boto, hindi lang iyong diretsahang pag-aabot ng pera at may instruksiyon na iboto ang partikular na kandidato.

Puwede ring makasuhan ang tumanggap ng suhol.

At puwede pa ring makasuhan ang politikong namili ng boto kahit siya’y matalo sa eleksiyon.

Sa Episode 4 ng Ask Your Election Lawyer, sasagutin ng kaa-appoint lang na Election Commissioner George Erwin Garcia ang tanong na:

Kailan nagiging vote buying ang mga pangakong binibitiwan sa kampanya?

Masalimuot na usapan ang vote buying. May mga paalala si Attorney Garcia sa mga kandidato at campaigners nila. May mga pasabi rin siya sa concerned citizens na gustong magsampa ng reklamo sa mga nagtatangkang bumili ng boto.

Manood o makinig sa aming diskusyon ngayong Lunes, Marso 14, ika-7 ng gabi. – Rappler.com

