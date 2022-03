Ask Your Election Lawyer: Libre-kampanya ng nakaupo?

Mapapaghiwalay ba ang opisyal na gawain at ang kampanya ng isang incumbent official?

MANILA, Philippines – Tuwing panahon ng eleksiyon, madalas nating naririnig ang obserbasyon na may bentahe ang mga nasa puwesto na muling tumatakbo para sa anumang posisyon.

Ang palagay kasi ng mga botante, awtomatikong naisasakay – o sadyang isinasakay – ng mga incumbent ang gastos, pag-oorganisa, at iskedyul ng kanilang kampanya sa pondo, programa, at aktibidades ng kanilang kasalukuyang opisina.

Maiiwasan ba ito?

“Kayang-kaya” naman, ayon sa bagong komisyoner ng Commission on Elections na si Attorney George Erwin Garcia – iyan ay kung gugustuhin ng nanunungkulan na isa ring kandidato.

Sa episode na ito ng Ask Your Election Lawyer, hihingan ni Rappler investigative editor Miriam Grace A. Go ng mga konkretong halimbawa at scenario si Commissioner Garcia kung paano mapag-iiba ang mga gawain ng opisyal na kandidato rin. Kailan siya tumutupad lamang ng tungkulin at kailan nagsasamantala na ng posisyon para makapangampanya?

Kapag ginamit na ng isang opisyal ang kanyang opisina para sa “partisan political activity,” may dahilan na ang mga botante at mga election watchdog na magreklamo. Maaaring madiskalipika ang politiko, makasuhan ng election offense, at – sabi nga ni Commissioner Garcia – “dapat kamuhian” ng mga botante.

Ask Your Election Lawyer

