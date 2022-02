Ask Your Election Lawyer: Oplan Baklas

LIVE

Puwede bang tanggalin ng Comelec ang campaign material sa pribadong lugar?

MANILA, Philippines – Nang sumipa ang opisyal na panahon ng pangangampanya para sa mga posisyong nasyonal, nagsimula rin ang Commission on Elections (Comelec) na magbaklas ng taurpaulins at iba pang campaign magterials na nasa mga pribadong ari-arian.

Giit ng Comelec, may panuntunan na ang campaign materials ay hindi dapat hihigit sa 2 piye x 3 piye – kahit saan pa ito naka-display. Di naman dapat lalampas sa 3 piye x 8 piye ang poster o tarpaulin kung nasa headquarters ng kampo ng kandidato.

Makitid na interpretasyon ito ng batas at ng desisyon ng Korte Suprema na inilabas noong 2015 o ilang eleksiyon na ang nakararaan, ayon sa election lawyers at mga dating commissioner mismo ng Comelec.

Ayon sa mga eksperto sa batas, ang pagbaklas ng tarpaulin sa pribadong lugar ay paglabag sa karapatan sa malayang pamamahayag na ibinibigay ng Konstitusyon sa bawat Filipino.

Sa Episode 1 ng Ask Your Election Lawyer, itatanong ni Rappler investigative editor Miriam Grace A. Go kay Attorney Emil Marañon ang mga isyu mula sa ibaba:

Kung wala pang utos ang korte na itigil ng Comelec ang Oplan Baklas, ano ang prosesong dapat sundin kung may tatanggaling campaign material sa iyong lugar?

Ano ang dapat gawin ng may-ari ng lugar kung dumating ang baklas team?

Manood o makinig sa talakayan ngayong Lunes, Pebrero 21, ika-7 ng gabi.