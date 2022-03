Ask Your Election Lawyer: Tigil-proyekto, tigil-serbisyo?

Ano-anong gawain at paggasta ng pamahalaan ang bawal kapag election period? Paano nagiging exempted ang mga ito sa election ban?

MANILA, Philippines – Nang pumasok ang election period nitong Enero 8 – at tatagal ito hanggang Hunyo 8 – nagsimula na ring ipagbawal ang ilang gawain at paggasta ng iba’t ibang ahensiya ng pamahalaan.

Nang nagsimula naman ang campaign period nitong Pebrero 8 – at matatapos sa Mayo 7 – humaba pa ang listahan ng sakop ng election ban.

Pero may mga maaaring malibre sa mga ban na ito. Ang tanong ay: ano at paano?

Sa Episode 3 ng Ask Your Election lawyer, sasagutin natin ang sumusunod na mga tanong at mga kaugnay na isyu:

Ano-anong gawain at paggasta ng pamahalaan ang bawal kapag election period?

Paano nagiging exempted ang mga ito sa election ban?

Kasama ni Rappler investigative Miriam Grace A. Go ngayong Lunes, Marso 7, ang beteranong election lawyer na si George Erwin Garcia, dating dekano ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila College of Law. – Rappler.com

