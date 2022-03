Ask Your Election Lawyer: ‘Pag government employee, bawal?

MANILA, Philippines – Kamakailan ay nagprotesta ang isang grupo ng mga titser sa paalala ng Department of Education na hindi sila dapat sumasawsaw sa kampanya para sa 2022 Philippine elections.

Nagsumbong din sa Rappler ang mga empleyado ng isang regional office ng Department of the Interior and Local Government, at ang mga nagtatrabaho sa Department of Trade and Industry, na naglabas ng memo ang mga nakatataas sa kani-kanilang ahensiya para pagbawalan silang makibahagi sa mga aktibidades kaugnay ng halalan.

Makatarungan ba ang mga pagbabawal na ito? Paano naman ang kalayaan ng government employees na ipahayag ang mga paninindigan nilang politikal at suportahan ang mga kandidatong sa kanilang palagay – bilang mamamayan at botante – ay makabubuti sa bansa at sa kanilang lokalidad?

Hindi “absolute” o ganap ang pagbabawal, ayon sa election lawyer na si Emil Marañon, na nauna nang nagpaliwanag ng isyung ito sa kanyang kolum sa Rappler noong nakaraang eleksiyon: [OPINION] Are all government employees not allowed to campaign?

May nabago ba mula noong midterm polls at ngayon 2022 presidential and local elections? Sa episode na ito ng Ask Your Election Lawyer, magbibigay ng dagdag na mga detalye at halimbawa si Attorney Marañon sa kanila usapan ni Rappler investigative editor Miriam Grace A. Go.

Aniya, may mga gawain na malinaw na hindi dapat kasangkutan ng empleyado ng gobyerno o talagang makakasuhan sila. May mga makatuwiran namang dahilan ang karamihan sa mga prohibisyon. Ang tila nga lang hindi patas: sakop ng pagbabawal ang halos lahat ng lingkod-bayan, pero libre ang mga nasa puwestong politikal o nahalal at ang kanilang mga tauhan.

Manood o makinig sa aming diskusyon ngayong Lunes, Marso 21, ika-7 ng gabi. – Rappler.com

