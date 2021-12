INDI MATUOD: Nanagtag sanday Robredo kag Pangilinan sang Lugaw Kits

Summary

Ang huring-huring: Nanagtag sanday Vice President Leni Robredo kag Senator Kiko Pangilinan sang mga Lugaw Kit nga may unod gagmay nga pakete sang rekado sang lugaw.

Nanagtag sanday Vice President Leni Robredo kag Senator Kiko Pangilinan sang mga Lugaw Kit nga may unod gagmay nga pakete sang rekado sang lugaw. Marka: INDI MATUOD

INDI MATUOD Ang kamatuoran: Ang volunteer group nga Metro United Livelihood Initiatives Inc. (MULI) ang nagpanghatag sang mga Lugaw Kit nga may ngalan ni Robredo kag Pangilinan.

Ang volunteer group nga Metro United Livelihood Initiatives Inc. (MULI) ang nagpanghatag sang mga Lugaw Kit nga may ngalan ni Robredo kag Pangilinan. Ngaa kinahanglan i-fact check: Madasig nga ginpalapta sang nagakalain-lain nga mga Facebook user ang mga sugalinanon nga ini. Sang ginsulat ang fact check nga ini, may yara na sang lapaw 11,000 ka mga reaction, 4,500 ka mga komento, kag 21,000 ka mga share ang post sa Facebook.

Mga detalye

Suno sa isa ka Facebook post sang December 5, nagpanghatag sanday Vice President Leni Robredo kag Senator Kiko Pangilinan sang “Lugaw Kits” ukon gagmay nga mga pakete nga may unod nga rekado sang lugaw upod na ang bugas, patis, kag ahos nga nagaka-igo sa isa ka serving sang lugaw.

Nakabutang sa caption ang mga tinaga nga, “Magbibigay lang pala sila Leni at kiko ganyan pa..ginawa manlang Sana isang kilo.. lugaw daw para SA pamilya.” (Manghatag na lang gani sanday Leni kag Kiko amo pa na. Tani ginhimo na lang nga isa ka kilo. Lugaw kuno para sa pamilya.)

Makita sa mga laragway ang isa ka sachet sang bugas nga may kaupod nga ahos kag gamay nga sachet sang patis. Isa ka card man nga may “Leni-Kiko” ang nakatapik sa mga Lugaw Kit.

Madasig nga ginpalapta sang nagakalain-lain nga Facebook users ang mga sugilanon nga ini. Sang ginsulat ang fact check nga ini, may yara na sang lapaw 11,000 ka mga reaction, 4,500 ka mga komento, kag 21,000 ka mga share ang post sa Facebook.

Indi matuod ang ini nga sugilanon.

Indi halin ang mga Lugaw Kit nga ini kanday Robredo kag Pangilinan, apang ini halin sa volunteer group nga Metro United Livelihood Initiatives Inc. (MULI).

Suno sa text message sang MULI sa Rappler, ginbakal nila ang mga Lugaw Kit manufacturer nga Cater King Food Corporation. Gin-konpirma man sang Cater King Food Corporation sa ila text message sa Rappler nga nagbakal gid man ang MULI sang Lugaw Kits nga naghalin sa ila.

Suno man sa MULI, sila man ang naghimo sang mga Leni-Kiko card nga yara sa mga Lugaw Kit nga ginpanagtag. May permiso man ini gikan sa orihinal nga artist nga si Robert Alejandro.

Hambal sang MULI, ginsuguran nila ang proyekto sang nagbukas ang mga community pantry sa Metro Manila.

“When community pantries sprouted all over Metro Manila, many of us purchased these Lugaw Kits and donated them to several community pantries to help those in need. We also saw this as an opportunity to help the employees of the lugaw kits manufacturer keep their jobs,” hambal nila.

(Sang nagbukas ang mga community pantry sa nagakalain-lain nga bahin sang Metro Manila, madamo sa amon ang nagbakal sang mga Lugaw Kit kag gin-donate namon sa mga nagakalain-lain man nga community pantry agud nga makabulig sa mga may ginakinahanglan. Nakita man namon ini nga oportunidad para mabuligan ang mga empleyado sang manufacturer sang mga lugaw kit para indi sila mawad-wan sang obra.

Suno pa sa ila, bisan sila ang nagpasugod sang proyekto, indi nila kilala ang mga volunteer nga gapanghatag sang mga Lugaw Kit tungod nga ginabakal man sang mga volunteer ini para sa ila nga grupo kag ginapanghatag sa iban nga lugar.

“The Lugaw Kits are purchased from us by individuals, groups, families, and companies. We don’t personally know any of them, and have no control over what they do with or where they send the lugaw kits to,” pagklaro ng MULI.

(Ginabakal sang mga indibidwal, grupo, pamilya, kag kompanya ang mga Lugaw Kit halin sa amon. Indi namon sila personal nga kilala, kag wala kami sang mando sa kun ano ang ila obrahon ukon diin nila ipanghatag ang mga lugaw kit.)

“We are in no way connected to Team Leni Robredo, except for our shared goals for the country,” liwat nga pagklaro sang MULI. (Indi kami konektado sa ano man nga pamaagi sa Team Leni Robredo, liban na lang sa amon parehas nga pagtamyaw para sa pungsod.)

Wala sa mga post kag report ang nagapamatuod nga kabahin ang kampo ni Robredo kag Pangilinan sa pag-obra kag pagpanghatag sang mga Lugaw Kit.

Suno sa MULI, ang pondo sang proyekto gikan sa mga contribution sang mga volunteer nga nagasuporta kanday Robredo kag Pangilinan. – Gin-translate ni Joseph B.A. Marzan halin sa fact check ni Lorenz Dantes Pasion/Rappler.com

Si Lorenz Dantes Pasion ay isa ka Rappler intern. Ang fact-check na ini gin-imbestigahan sang mga kabahin sang research team sang Rappler kag sang senior editor. Magbasa diri para sa dugang nga detalye parte sa internship program sang Rappler.

Si Joseph B.A. Marzan isa ka Visayas-based journalist gikan sa Iloilo City kag isa sa mga nahatagan sang Aries Rufo Journalism Fellowship.