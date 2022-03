HINDI TOTOO: Nagbayad si Robredo ng P800M para sa suporta ni Reporma head Alvarez

Buod

Ang sabi-sabi: Nagbayad si Bise Presidente Leni Robredo ng P800 milyon para ilipat sa kanya ang suporta ni Partido Reporma president Pantaleon Alvarez.

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Nilinaw ng kampo ni Robredo na wala silang P800 milyon na maibabayad sa kahit kanino. Ayon kay Alvarez, humingi siya ng P800 milyon mula kay dating Reporma presidential candidate Panfilo Lacson para sa poll watchers. Hindi ito hiningi sa kampo Robredo ngayong inilipat nila ang suporta rito.

Bakit kailangan i-fact-check: Nang isulat ang fact-check na ito, mayroon nang mahigit 13,000 na reaksiyon, 3,300 na komento, at 795 shares ang post sa Facebook.

Mga detalye

Nag-post ang Facebook page na “CagayanKnows” ng drawing kung saan ang kapigura ni Bise Presidente Leni Robredo ay tumatawad ng P800 milyon para kay Pantaleon Alvarez.

Ang caption: “May nanalo na kay Bebot! Daming pera ni Aling Lenlen ah? Akalain mong nagbayad ng 800 Million Pesos sa isang lumang basahan o trapo?” (Bebot ang palayaw ni Alvarez, at Lenlen naman ang mapagkutyang bansag kay Robredo ng kapatid ni presidential candidate Ferdinand Marcos Jr. na si Senator Imee.)

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Nilinaw ng tagapagsalita ni Robredo na si Barry” Gutierrez na wala silang P800 milyon na mabibigay sa kahit kanino. Igniit niya, “Our campaign thrives on initiative and volunteerism, and we certainly do not have P800 million pesos to give away to anyone.”

(Ang aming kampaniya ay tumatakbo sa inisyatiba at pagkukusa [ng mga tagasuporta], at wala kaming P800 milyon na maibibigay sa kahit kanino.)

Ayon kay Alvarez, nangangailangan sila ng P800 milyon para sa mga poll watchers sa darating na halalan, at hiningi nila iyon sa dating Reporma presidential candidate Panfilo Lacson. Nilinaw ni Alvarez, congressman ng Davao del Norte, na ngayong inilipat nila ang suporta ay hindi sa kampo ni Robredo manggagaling ang nasabing pondo.

Nagsimula ang mga alegasyong ito noong magbitiw si Lacson sa Partido Reporma noong Marso 25. 2022. Ayon kay Lacson hindi lamang ang resulta ng mga survey ang rason kung bakit sumuporta si Alvarez kay Robredo – pinakamataas ang rating ni Robredo kompara sa iba pang kalaban ni Marcos Jr.

Ayon kay Lacson, hindi rin niya matugunan ang hiling ni Alvarez para sa pondo ng mga poll watchers. Sa ilalim ng Omnibus Election Code ang isang presidential candidate ay maaaring gumasta ng katumbas P10 sa bawat rehistradong botante, samantalang ang isang partido naman ay P5 kada botante. Dahil 67 milyon na rehistrado para sa 2022 elections, ang inaasahang pondo mula kay Lacson ay mahigit P1 bilyon. – Renzo Arceta/Rappler.com

