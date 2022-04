HINDI TOTOO: Pasekretong inendoso ni Leody de Guzman si Marcos Jr.

Si De Guzman ay kritiko ng pamilyang Marcos at ng kalaban niya sa pagkapangulo na si Ferdinand Jr. Pula ang campaign color ni De Guzman dahil sumisimbolo ito sa kanyang aktibismo nang marami nang dekada.

Buod

Ang sabi-sabi: Pasekretong ineendorso ni Ka Leody de Guzman si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. dahil sumesenyas siya ng “peace sign” at nakasuot ng pulang t-shirt sa isang bidyo.

HINDI TOTOO. Sumasang-ayon ang Rappler sa markang “Hindi Totoo” na nauna nang ibinigay ng AlterMidya sa kanilang fact check sa sabi-sabing ito. Ang katotohanan: Si De Guzman ay kritiko ng pamilyang Marcos at ng kalaban niya sa pagkapangulo na si Ferdinand Jr. Pula ang campaign color ni De Guzman dahil sumisimbolo ito sa kanyang aktibismo nang marami nang dekada.

Si De Guzman ay kritiko ng pamilyang Marcos at ng kalaban niya sa pagkapangulo na si Ferdinand Jr. Pula ang campaign color ni De Guzman dahil sumisimbolo ito sa kanyang aktibismo nang marami nang dekada. Bakit kailangang i-fact-check: Sa ngayon, umabot na sa 72,000 na reaksiyon, 3,433 na komento, at 1,320 na shares ang bidyong nagpapakalat ng maling impormasyon.

Mga Detalye

Ayon sa isang nag-viral na bidyo sa Tiktok, pasekretong ineendoso ng kandidato sa pagkapresidente na si Leody de Guzman ang karibal niyang si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Ginamit sa naturang bidyo ang kuha mula sa nagdaang Presidential Debates ng CNN Philippines nitong Pebrero 28, 2022. Makikita rito ang pagtataas ng kamay at pag-”peace sign” ni De Guzman sa isang bahagi ng programa. Nakalapat sa bidyo ang “peace sign” na logo naman ni Marcos Jr. bilang pagpapakita ng pagkakatulad nito sa iminuwestra ng kandidato ng Partido Lakas ng Masa.

Hindi totoo na sekretong ineendoso ni De Guzman si Marcos.

Malinaw ang tindig ng partido ni De Guzman na Partido Lakas ng Masa tungkol sa pagtakbo nila at paglaban sa “Marcos-Duterte Axis of Evil.” Nitong Pebrero 8, 2022, pinili rin nina De Guzman ang Bantayog ng mga Bayani, isang historikal na lugar sa Quezon City para sa mga bayani at martir ng Martial Law, para sa kanilang proclamation rally.

Sa panayam sa After the Fact nitong Pebrero 2022, ipinaalala din ni De Guzman sa mga botante ang kaso ni Marcos na hindi pagpa-file ng income tax returns mula 1982 hanggang 1985. Idiniin niya ang paulit-ulit na pagdedepensa ni Marcos Jr. sa mga karumaldumal na krimen ng amang diktador.

Binanatan ulit ni De Guzman si Marcos nitong Marso 2022 dahil “walang alam” umano si Marcos Jr. sa usapin ng labor relations. Ipinunto niya ito matapos ang pahayag ni Marcos na hindi nito wawakasan ang “endo” (end of contract) ng mga “seasonal” na manggagawa kapag nahalal siya bilang presidente.

Ang pula na campaign color ni De Guzman ay hindi rin pag-eendoso kay Marcos, na gumagamit din ng pula sa kampanya.

Pula ang campaign color ni De Guzman dahil sumisimbolo ito sa kanyang aktibismo nang marami nang dekada. Kasapi siya sa Bukluran ng Manggagawang Pilipino, na aktibo sa pag-oorganisa ng mga unyon sa iba’t ibang kompanya sa Pilipinas. – Rochel Ellen Bernido/Rappler.com kasama nina Lyka Naranjo at Philip Mateo/AlterMidya

