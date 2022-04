MANIPULADONG VIDEO: One-on-one debate nina Marcos at Pacquiao

Pinagsama-sama sa video ang mga video clip ni Pacquiao mula sa ikalawang Comelec PiliPinas Presidential Debates at mga video clip ni Marcos mula sa SMNI Presidential Debate

Buod

Ang sabi-sabi: Nagharap sa isang one-on-one debate ang presidential candidates na sina Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at Senador Manny Pacquiao.

Nagharap sa isang one-on-one debate ang presidential candidates na sina Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at Senador Manny Pacquiao. Marka: MANIPULADONG VIDEO

MANIPULADONG VIDEO Ang katotohanan: Ayon sa naunang pagsusuri ng ABS-CBN sa sabi-sabi, mula sa magkaibang debate ang video clips ng dalawang kandidato. Mula sa SMNI Presidential Debate noong Pebrero 15 ang mga video clip ni Marcos, samantalang mula naman sa Commission on Elections PiliPinas Debates noong Abril 3 ang video clips ni Pacquiao.

Ayon sa naunang pagsusuri ng ABS-CBN sa sabi-sabi, mula sa magkaibang debate ang video clips ng dalawang kandidato. Mula sa SMNI Presidential Debate noong Pebrero 15 ang mga video clip ni Marcos, samantalang mula naman sa Commission on Elections PiliPinas Debates noong Abril 3 ang video clips ni Pacquiao. Bakit kailangang i-fact-check: Nang isulat ang fact check na ito, mayroon nang higit sa 31,000 reaksiyon, 11,000 na komento, at 642,000 na views ang video sa Facebook.

Mga detalye

Isang video noong Abril 5 ng Facebook page na “KaRonda101 Vlog” ang nagpapakita ng one-on-one debate umano ng mga presidential candidate na sina Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at Senador Emmanuel “Manny” Pacquiao.

Pinamagatan ang video na, “One On One Presidential Debate 2022 Sen. Manny Pacquiao Vs Bongbong Marcos.”

Makikita sa video ang sagutan umano nina Marcos at Pacquiao sa usapin ng pagpasok ng Pilipinas sa Quadrilateral Security Dialogue o Quad. Makikita sa video na ang propesor sa Unibersidad ng Pilipinas na si Clarita Carlos ang nagbigay ng katanungan.

Nang isulat ang fact check na ito, mayroon nang higit sa 31,000 reaksiyon, 11,000 na komento, at 642,000 na views ang video sa Facebook.

Manipulado ang video na nagpakita ng sabi-sabi.

Ayon sa mga impormasyon na nakalap ng ABS-CBN nang i-fact-check nila ang sabi-sabi, ang mga sagutan nina Pacquiao at Marcos sa video ay pinagtahi-tahi na clips mula sa dalawang magkaibang debate. Pinagsama-sama ang mga ito upang magmukhang nag one-on-one debate ang dalawang kandidato sa pagkapangulo.

Ang mga video clips ni Marcos ay kinuha sa SMNI Presidential Debate na ginanap noong Pebrero 2022. Sa SMNI Debate din nagmula ang clip ni Carlos kung saan nagtanong siya tungkol sa pagsali ng Pilipinas sa Quad.

Ang video clips naman ni Pacquiao ay kinuha sa ikalawang Comelec PiliPinas Debates na ginanap noong Abril 3.

Matatandaang hinamon ni Pacquiao sa isang one-on-one debate si Marcos noong Marso 2022 matapos ang hindi nito pagdalo sa mga debate.

Nang isulat ang fact check na ito, wala pang naganap na debate kung saan parehong dumalo sina Pacquiao at Marcos. – Lorenz Pasion/Rappler.com



Kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network, i-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Maaari ring magsumite ng mga sabi-sabi sa #FactsFirstPH tipline. Ipadala lang ang mga ito bilang message sa Facebook ng Rappler, bilang direct message sa Twitter ng Newsbreak, o bilang message sa aming Viber fact check chatbot. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.