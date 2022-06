HINDI TOTOO: Miyembro ng gabinete ni Marcos si Pangulong Duterte

Buod

Ang sabi-sabi: Noong Mayo 27, kumpirmado nang bahagi ng gabinete ni president-elect Ferdinand Marcos Jr. ang papababa sa puwestong si Pangulong Rodrigo Duterte.

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Nang isulat ang fact check na ito, walang ulat, dokumento, o recording na nagsasabing magiging bahagi ng gabinete ni Marcos si Duterte.

Bakit kailangang i-fact-check: Nang isulat ang fact check na ito, mayroon nang mahigit 90 na komento at 23,000 na view ang video na naglalaman ng sabi-sabing ito sa YouTube.

Mga detalye

Nitong Mayo 27, ini-upload ng YouTube channel na “Showbiz Fanaticz” ang video na pinamagatang: “JUST IN: Pang. RODRIDO DUTERTE, PASOK din sa GABINETE ni PRES. BBM| PRRD MAUUPO Bilang DRUG CZAR!”

Ayon sa video na ito, magiging bahagi ng gabinete ni president-elect Ferdinand Marcos Jr. ang papababa sa puwestong si Pangulong Rodrigo Duterte.

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Nang isulat ang fact check na ito, walang ulat, dokumento, o recording na nagsasabing magiging bahagi ng gabinete ni Marcos si Duterte.

Noong Mayo 26, tinanong si Marcos sa isang press briefing kung magkakaraon ng posisyon si Duterte sa ilalim ng kanyang administrasyon.

Ang sagot ni Marcos: “If he wants to.” (Kung gusto niya.)

Sinabi rin ni Marcos na ilang beses silang nagkita ni Duterte upang mapag-usapan ang mga programa nito na dapat ipagpatuloy ng administrasyong Marcos, at isa rito ang kampanya laban sa ilegal na droga.

Kinabukasan, Mayo 27, nagbigay ng pahayag si Deputy Presidential Spokesman Kris Ablan: “[I] can’t say for certain if President Rodrigo Duterte will take up any offer to be Marcos’ anti-drug czar.”

(Hindi ko matitiyak na tatanggapin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang alok na maging anti-drug czar ni Marcos.)

Ayon kay Ablan, nais nang magretiro ni Duterte mula sa pulitika pagkatapos ng kanyang termino bilang pangulo.

Kasalukuyang binubuo ang gabinete ni Marcos, ngunit hindi pa opisyal ang mga miyembro nito dahil kailangang aprobahan pa ng Commission on Appointments (CA) ang lahat ng mga nominado o itinalaga ng papasok na pangulo.

Ang posisyon ng drug czar ay dating ibinigay ni Duterte kay Bise Presidente Leni Robredo noong 2019. Dahil dito, naging co-chair si Robredo ng Inter-Agency Committee on Anti-Illegal Drugs (ICAD). Binawi kaagad nito ni Duterte ang posisyon pagkatapos ng dalawang linggo.

Noong Hunyo 2021, nagsimula ang pag-imbestiga ng International Criminal Court (ICC) sa tinatawag na “drug war” o kampanya laban sa ilegal na droga ni Duterte dahil sa mga kaugnay nito na extrajudicial killings at mga iba pang mga naiulat na paglabag sa mga karapatang pantao. Sa kasalukuyan, nakahinto ang pag-iimbestiga nito.

Ang YouTube channel na pinagmulan ng sabi-sabing ito ay ilang beses nang na-fact-check ng Rappler. Basahin ang ilan sa ibang fact check tungkol sa mga sabi-sabi ng YouTube channel na “Showbiz Fanaticz”:

– Sofia Guanzon/Rappler.com

