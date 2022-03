Beyond the Stories: Bakit dapat may pakialam ang Pilipinas sa Ukraine?

Bookmark this page to catch the discussion live on Wednesday, March 9, at 9 pm!

MANILA, Philippines – Patuloy ang pagsakop at karahasan ng Russian forces sa Ukraine, at dahil dito ay lampas isang milyon na Ukrainians na ang napilitang lisanin ang kanilang bayan para makaiwas sa gulo. Napakarami na ring mamamayan nila ang nasa frontlines para labanan ang Russia.

Ang gulong sinimulan ng Russia ay malayo sa Pilipinas kung pisikal na distansiya lamang ang pagbabatayan. Pero hindi ito rason para ipagwalang-bahala ng mga Filipino ang mga nangyayari roon.

Sa Miyerkoles, Marso 9, tatalakayin nina Rappler multimedia reporter Sofia Tomacruz at researcher-writers Michelle Abad at Jodesz Gavilan kung bakit importanteng may pakialam ang Pilipinas sa nangyayari sa Ukraine.

Sinusundan ni Tomacruz ang mga kaganapan sa global arena, samantalang tinututukan ni Abad ang mga nangyayari sa overseas Filipinos.

Ano ba ang impact sa mga Filipino ng pagsakop ng Russia sa Ukraine? Panoorin ang talakayan sa Miyerkoles!

Ang Newsbreak: Beyond the Stories ay serye ng Rappler tungkol sa mahahalaga at malalaking isyu sa Pilipinas. – Rappler.com

Panoorin at pakinggan ang latest episodes: