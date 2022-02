Beyond the Stories: Malaking problema ang puro replay na episodes ng DepEd TV

Bookmark this page to catch the discussion live on Wednesday, February 23, at 9 pm!

MANILA, Philippines – Napakalaking parte ng distance learning sa Pilipinas ang DepEd TV, ang plataporma ng Department of Education kung saan ipinapalabas ang mga leksiyon para sa mga estudyanteng walang internet.

Pero nadiskubre ng Rappler na Oktubre 2021 pa lamang ay hindi na nagpapalabas ng mga bagong episode ang DepEd TV. Ito ay dagdag pa sa malaking backlog sa output ng production company.

Sa Miyerkoles, Pebrero 23, tatalakayin nina Rappler multimedia reporter Bonz Magsambol at researcher-writer Jodesz Gavilan kung ano ang epekto nito sa distance learning sa Pilipinas.

Sinusundan ni Magsambol ang DepEd at mga isyu sa edukasyon sa bansa.

Paano makakahabol ang mga estudyante? Ano ang posibleng epekto nito kapag nagsimula na ang malawakang face-to-face classes?

Ang Newsbreak: Beyond the Stories ay serye ng Rappler tungkol sa mahahalaga at malalaking isyu sa Pilipinas. – Rappler.com

Panoorin at pakinggan ang latest episodes: