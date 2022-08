[EDITORIAL] Ateneo shooting ang katumbas ng Capitol Hill siege sa Pilipinas

Tumaas ang collective blood pressure natin matapos ang pamamaril sa bakuran ng Ateneo de Manila University dahil na rin sa dami ng nakanti nitong mga kinatatakutan natin.

Una, bilang mga magulang na may mga anak sa mga unibersidad, nakakayanig isiping hindi pala safe ang mga bata sa mga paaralan. Ang tanong sa isip ng marami: narito na ba sa Pilipinas ang school shootings tulad ng nangyari sa Uvalde, Texas nitong Mayo?

Pangalawa, may mas masaklap pa pala sa pagsira ng alaala ng mga nagtatapos ng abogasiya at pagpatay sa tatlong tao – iyan ay ang reaksiyon na sumalubong sa gunman. Imbes na pagkondena, itinuring siyang isang bayani at isang crusader.

Pangatlo, wala nang dudang tumawid na ang online violence sa tunay na buhay. Ilang tao pang puno ng galit at poot ang susunod sa yapak ni Chao Tiao Yumol?

Ilang tao ang gagamit ng baluktot na lohika ni Maharlika na nagpost at kumampi kay Yumol: “Stay strong Doc, baka ngayon mapansin na ng gobyerno ang ipinaglalaban mo.”

Ilang tao ang maniniwala sa PTV editor na nag-tweet: “Nagbarilan na yata ang mga Pinklawan at Dilawan @ateneo?”

Ito na ngayon ang mundong ginagalawan natin: “justified” or katanggap-tanggap ang pagpatay dahil dumanas naman ng “injustice” ang maysala. Kalimutan nang nandamay siya ng dalawang taong malinaw na inosente – isa doon ay isang guwardiya sa Ateneo na may pangarap sa buhay na hindi na magkakatotoo. Ang guwardiya ay sandalan ng kanyang siyam na kapatid, maybahay, at kinikilalang anak.

Kalimutan nang isa siyang doktor. Kalimutan nang dapat ay may rule of law sa bansa.

Bago siya namaril, si Yumol ay isang supporter ng drug war ni Pangulong Rodrigo Duterte. Aktibo rin siya sa pagtira sa oposisyon. Minsa’y nagpost siya ng pink na pambitay na lubid at habang nagka-crowdsource ng address ni dating bise presidente Leni Robredo.

Sa huling ulat, binaril at pinatay ng motorcycle-riding gunmen ang ama ni Yumol sa harap ng kanilang bahay sa Lamitan. Ayon sa mga otoridad, wala pang malinaw na kaugnayan ang dalawang insidente. Pero siguro naman malinaw na violence begets violence sa dalawang kasong ito.

Landmark sa kasaysayan ng online violence ang barilan sa Ateneo. Kung mayroong Capitol Hill siege ang Estados Unidos, ang Pilipinas ay mayroong Ateneo shooting incident na nagbubura ng linya sa pagitan ng karahasang online at tunay na buhay.

Itinaas nito ang antas ng tunggalian sa pagitan ng mga tagapaglako ng disinformation at sa mga nagtatanggol nito. Hudyat ito sa mga fans nina Maharlika at Yumol (na may 73,000 followers sa Facebook) at iba pang mga ahente ng kasinungalinan na “open season” na laban sa kanilang mga kaaway.

Sana’y matanto at panindigan na ng mga platform na susi ang papel nila sa paglaganap ng conflict. Sana’y huwag silang maghintay na may mamatay bago sila mag-take down ng malinaw na mga lumalabag sa kanilang mga regulasyon at nagkakalat ng kultura ng poot. Sana’y huwag nilang piliin ang profit sa panahong buhay at katinuan na ang nakasalang.

Tigilan na ng Facebook, YouTube, at ibang social media platforms ang pag-e-enable sa mga disinformation purveyors tulad ni Yumol. Alam nila na may magagawa sila sa pagpigil sa impunity, pero hanggang ngayon ay nagpapatay-malisya sila.

Ito na ang panahon ng aksiyon laban sa disinformation dahil hindi na lang ito “thousand cuts” sa larangang online. Tinutuldukan na ito ng putok ng baril. – Rappler.com