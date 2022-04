[EDITORIAL] OFWs, nawa’y maging bayani kayo sa panahon ng halalan

Nitong Linggo, Abril 10, nagsimula na ang overseas voting para sa eleksiyon 2022. Abala ang mga embassy, consulate at diplomatic offices ng Pilipinas sa buong mundo. Magtatagal ang eleksiyon nang isang buwan – hanggang Mayo 9.

1.6 milyon ang rehistradong bumoto, malayo sa datos ng 2019, dahil may dalawang milyong Pilipinong OFW na umuwi na ng bansa.

Hindi natin alam kung gaano kaapektado ang voter turnout sa pandemyang ito (na hindi malinaw kung pahupa na.) Pinakamataas ang turnout noong 2016 kung kailan 42.2% ang bumoto sa registered OFW voters. Pinakamarami ang bumoto sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Hong Kong, Singapore, at United States.

Nauna nang nagbabala ang mga komunidad ng OFW sa ibang bansa sa posibleng disenfranchisement ng mga botante doon dahil sa kasalatan ng impormasyon. Kulang daw sa paghahanda ang ilang mga embassy at consulate. Kulang daw sa voter outreach.

Ayon sa paunaang balitang pumapasok mula sa OFW voting centers tulad ng New York, nadedelay ang botohan dahil hindi pa dumarating ang ibang election equipment at paraphernalia sa kabila ng nakatakdang pagbubukas ng botohan nitong Linggo, Abril 10.

Para sa maraming OFW na naka-day-off ng Linggo, ito sana ang pinakamagandang araw bumoto. Paano na ang mga OFW na hindi na muling makapagde-day-off sa trabaho? Ayon sa Filipino community sa New York, ito’y mauuwi sa voter disenfranchisement.

Sa Hong Kong naman, nadismaya ang marami nang maagang nagsara ang overseas voting upang makontrol ang dagsa ng tao at makapag-comply sa COVID-19 measures ng dating British protectorate at ngayo’y espesyal na region ng Tsina.

Kung titingnan lamang ang datos, hindi buo ang kuwento ng 1.6 milyong OFWs sa konteksto ng isang eleksiyon. Sila’y breadwinners ng mga pamilyang umaasa sa remittance buwan-buwan at malaki ang impluwensiya nila sa kanilang sirkulo ng kamag-anak. Halimbawa ang Calabarzon ang pinaka-vote rich na rehiyon sa bansa. Dito rin matatagpuan ang mataaas na konsentrasyon ng mga pamilyang OFW.

Sila rin ang sektor na matinding apektado ng pandemya dahil sila ang unang tinatamaan ng flight suspensions at deployment bunga ng mga surge. Sa panahon ni Duterte kitang-kita ang mismanagement at kakulangan ng ayuda sa OFWs.

Hindi rin natin alam kung kailan muling puputok ang isang surge ng COVID-19, kaya’t higit na kailangan ng viable na trabaho sa loob ng bansa para sa mga ex-OFW. Emphasis sa salitang “viable” – ang pinagmamalaki ng mga opisyal na trabaho dito ay ‘di sapat upang bumuhay at magpaaral ng pamilya.

Kapag umuwi ang isang OFW, buong pamilya’y apektado. May anak na hindi na mapag-aral, may magulang na hindi na makapagpatuloy ang pagpapagamot, may renta sa inuupahang bahay na hindi na mabayaran, may gastusin sa bahay na hindi na matustusan.

Bilang influencers at boundary spanners – naging target sila ng pinakamapanlinlang na disinformation mula pa nang panahon ni Duterte, ang pinaborang kandidato ng mga OFWs noong 2016.

Ayon sa isang artikulo ng South China Morning Post, ngayong eleksiyon ng 2022, “big fans” umano ni Ferdinand Marcos Jr. ang mga overseas Filipinos sa Japan at Hong Kong.

Mabenta sa mga OFW ang ampaw na messaging ng “pag-asa” at nostalgia ng panunumbalik ng “Golden Age” ng Martial Law ni Marcos Jr. Bulnerable sila sa ganitong mga pangako dahil pangunahin sa hinaing nila ang kawalan ng trabaho sa bansa na nagtulak sa kanilang mag-abroad at mawalay sa pamilya.

Ngayong nagsisimula ang overseas voting, nakapanlulumong isipin na muling biktima ang mga OFW ng disinformation at magkaka-impact ang kanilang boto sa isang closely-contested na labanan.

Sa mga overseas Filipino workers, paulit-ulit ninyong pinatutunayan na bayani kayo ng bayan.

Narito na naman ang tawag ng panahon: bumoto kayo at bumoto nang tama. Nakasalalay sa inyo ang ating kinabukasan. – Rappler.com