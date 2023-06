[EDITORIAL] Tanggalin sa social media ang pekeng pastor, pekeng simbahan, pekeng news network

Nitong June 21, na-terminate ang dalawang channel ni Apollo Quiboloy sa YouTube. Ito’y matapos magreklamo ang isang YouTube gamer na sinabihan ang @TeamYouTube, na dapat itong tumulong sa federal agency ng Estados Unidos at isara ang YouTube account.

Sabi ng gaming YouTuber na si Mutahar “Muta” Anas (twitter.com/@ordinarygamers), “Actual human trafficking priest is running a channel still reaching out to victims less than 12 hours ago. Dude has an FBI warrant out rn (right now).”

Sa mga hindi pa nakaaalam kung bakit wanted si Quiboloy sa Estados Unidos, isa-summarize natin.

Conspiracy to engage in sex trafficking by force

Fraud and coercion

Sex trafficking of children

Marriage fraud

Fraud and misuse of visas

Bulk cash smuggling

Promotional money laundering

Concealment money laundering

International promotional money laundering

Sex trafficking of children. Sa likod ng mga kasong ito ang kalunos-lunos na kuwento ng mga babaeng narekluta sa kanyang simbahan – ang ilan sa kanila menor de edad – na umano’y pinuwersang makipag-sex sa kanya bilang “night duty.” (PANOORIN: 3 survivors of Quiboloy’s ‘kingdom’ bare ordeal)

Sabi ng Google, ang parent company ng YouTube, ito’y “committed to compliance with applicable US sanctions laws.” Pinapalakpakan namin ang Google at YouTube dahil sa aksiyong ito. Pero ito’y largely symbolic sa kasalukuyan dahil ang content ni Quiboloy ay patuloy na umeere sa YouTube channel ng kanyang mala-kultong simbahan – ang Kingdom of Jesus Christ o KOJC.

Bago tayo pumalaot, lilinawin natin ang gamit ng terminong kulto. Ayon sa Merriam-Webster, ang “cult” ay isang “religion regarded as unorthodox or spurious.” Ang salitang “spurious” ay tumutukoy sa mga bagay na may “deceitful nature or quality.”

Ano’ng tawag sa relihiyong sumasamba kay Apollo Quiboloy bilang “appointed Son of God”?

Anong tawag sa simbahang pumupuwersa sa mga “spiritual wives” na gampanan ang ”night duty” dahil ito’y isang “demonstrasyon” ng kanilang “pangakong ibigay ang kanilang katawan” kay Quiboloy? Ang lahat ng ito’y nakadokumento sa mga testimonyang nakalap ng US prosecutors, at maging sa mga interbyu ng Rappler sa mga biktima.

Balikan natin ang nauna nating sinabi na largely symbolic ang takedown.

Namamayagpag pa rin ang content ni Quiboloy sa Facebook at Twitter. Bahagi ba ito ng sinasabi ng bagong may-ari ng Twitter na si Elon Musk na “commitment to free speech”? May hangganan ang free speech, Mr. Musk, at ‘yan ay kapag nilalabag na nito ang batas at niyuyurakan ang karapatan ng iba.

At hindi lang Facebook at Twitter ang institusyong nagapang nina Quiboloy at ng KOJC.

Noong pangulo ang matalik na kaibigan ni Quiboloy na si Rodrigo Duterte, kinuha ang isa sa mga channel ng ABS-CBN (na pinagkaitan ng prankisa bilang bengansiya ni Digong) at ibinigay sa SMNI, ang network ng pastor.

Ngayon, aktibo ang SMNI sa pagre-redtag at pagkakalat ng disinpormasyon laban sa mga journalist at aktibista na kritikal sa gobyerno.

Mukhang tagumpay ang SMNI sa pagpapanggap na media organisasyon ito dahil pati ang prestihiyosong Reuters Institute School for the Study of Journalism, aba’y inilista silang tagapagbalita. (Note: Pinananagot ng Rappler ang RISJ sa baluktot nitong research na nagbibigay ng “smoking gun” sa mga ahente ng disinpormasyon sa Pilipinas.)

Sa pinakahuling balita, nananawagan sa META (ang parent company ng Facebook) at Twitter ang mga cause-oriented groups sa abroad na sundan ang ehemplo ng Google at YouTube.

Naniniwala ba si Pastor Quiboloy sa karma? Siguro hindi dahil supling ng diyos ang tingin niya sa sarili niya. Pero may karma – at may iba itong pangalan sa modernong lipunan – katarungan.

Pero kung walang kumikibo at bumabasag sa katahimikan – walang karma, walang katarungan. Ang aksiyon ng YouTube ay direktang resulta ng serye ng mga pangyayaring nagsimula sa act of courage o katapangan ng mga babaeng kumibo – silang ninakawan ng buhay at identity. (BASAHIN: Stolen lives, lost identities: Quiboloy’s ex-followers traumatized for years)

Pekeng pastor, pekeng simbanan, at pekeng news network. Ginawa na ng mga biktima ang papel nila upang ma-expose si Quiboloy at ang KOJC.

Ito na ang hudyat sa platforms na tanggalan ng access ang makapangyarihang aparato ng panloloko at pang-aabuso ni Quiboloy sa social media. – Rappler.com