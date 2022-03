[VIDEO EDITORIAL] P203 bilyon na utang ng mga Marcos, singilin!

Lifeline ang P203 bilyon sa mga Pilipinong tila nalulunod sa dagat ng pighati. Ihalal natin ang kandidatong makapagbabalik ng ninakaw na yaman at makasisingil ng bilyones na utang ng mga Marcos.

Nagkaisa ang siyam na presidential candidates na dapat kolektahin na ang estate tax na utang ng pamilya ni Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. Tumataginting na P203 bilyon din iyon.

Nagtataka pa ba tayo kung bakit obsessed ang pamilyang Marcos sa pagbalik sa poder?

Hindi lang pala ito clan pride – mas masakit ang tama sa bulsa nila at mukhang hindi kaya ng mga Marcos na katamtaman lamang ang yaman.

Higit kailanman, kailangang masingil ang utang ng mga Marcos na P203 bilyon. Iba pa ‘yan sa ill-gotten wealth ng pamilya na tinatantiyang nasa P174 bilyon pa.

Sa panahon ng krisis, ito ang economic break na maaaring magsilbing pantawid-gutom.

Saan ka nakakita ng pamilyang nasama sa tinaguriang “greatest robbery of a government” at nakapag-come back bilang senador, senadora, kongresista, at gobernador?

Ito’y sa kabila ng limpak-limpak na utang sa bayan at nahatulang guilty ng tax evasion? At ngayo’y tumatakbo at malaki ang tsansang manalong pangulo?

Kailangan lang nating mag-aral at magdesisyon batay sa facts. Ihalal natin ang kandidatong makapagbabalik ng ninakaw na yaman at makasisingil ng bilyones na utang. #WeDecide: Atin ang Pilipinas. – Rappler.com

BASAHIN: [EDITORIAL] P203 bilyon na utang ng mga Marcos, singilin!