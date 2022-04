HINDI TOTOO: Sinabi ng anak na dating drug addict si Marcos Jr.

Ayon sa TV host na si Boy Abunda, hindi sinabi ni Vinny Marcos ang pahayag na ito nang maging guest niya sa 'The Interviews of the Wives and Children of the 2022 Presidential Candidates'

Buod

Ang sabi-sabi: Sinabi ni William Vincent “Vinny” Marcos na ang kanyang ama na si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ay isang dating drug addict.

Sinabi ni William Vincent “Vinny” Marcos na ang kanyang ama na si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ay isang dating drug addict. Marka: HINDI TOTOO. Sumasang-ayon ang Rappler sa markang “Hindi Totoo” na nauna nang ibinigay ng PressOne.ph sa kanilang fact check sa sabi-sabing ito.

HINDI TOTOO. Sumasang-ayon ang Rappler sa markang “Hindi Totoo” na nauna nang ibinigay ng PressOne.ph sa kanilang fact check sa sabi-sabing ito. Ang katotohanan: Ayon sa isang Facebook post ni Boy Abunda, hindi sinabi ni Vinny Marcos ang linyang ito sa interbiyu nila. Tinanggal na ng Facebook group na “Bardagulan” ang orihinal na post sa kanilang grupo at naglabas na rin sila ng kanilang public apology.

Ayon sa isang Facebook post ni Boy Abunda, hindi sinabi ni Vinny Marcos ang linyang ito sa interbiyu nila. Tinanggal na ng Facebook group na “Bardagulan” ang orihinal na post sa kanilang grupo at naglabas na rin sila ng kanilang public apology. Bakit kailangan i-fact-check: Pinapakalat ng iba’t-ibang Facebook groups at users ang sabi-sabi.

Mga detalye

Nag-post ang Facebook group na “Bardagulan” ng isang quote card ni William Vincent “Vinny” Marcos na nagsasabi umano na dating drug addict ang kanyang ama na si presidential candidate Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Nakalagay sa quote card: “He was an addict, but not anymore…. I have never seen him hurt a fly when using cocaine. He was an addict, but still a good man.”

(Dating siyang adik, pero hindi na ngayon…. Kailanman ay hindi ko siya nakitang nanakit habang gumagamit ng cocaine. Isa siyang adik noon, pero mabuti pa rin siyang tao.)

Nakalagay sa caption ng post ang linyang, “Sa anak na nya galing yan ha. Ngayon nyo sabihin na hindi addict ang kandidato nyo.”

Sinabi rin sa quote card na nagmula umano sa panayam ni Vinny kay TV host Boy Abunda ang nasabing pahayag. Pinapakalat ito ng iba’t-ibang Facebook groups at users.

Hindi ito totoo.

Sumasang-ayon ang Rappler sa markang “Hindi Totoo” na ibinigay ng PressOne.ph na una nang nag-fact-check ng sabi-sabing ito.

Naglabas ng pahayag ang opisyal na Boy Abunda Facebook page para itanggi na sinabi ni Vinny ang pahayag sa kanyang interbiyu para sa series na The Interviews of the Wives and Children of the 2022 Presidential Candidates.

“This is false and manipulated content,” sabi sa Facebook post. (Manipulado at pawang kasinungalingan ang nilalaman ng post.)

Tampok sa nasabing YouTube series ang mga interbiyu ni Boy Abunda sa mga asawa at anak ng mga tumatakbo sa pagkapangulo, gaya ng ama ni Vinny na si Ferdinand Jr.

Tinanggal na ng Facebook group “Bardagulan” ang orihinal na post. Naglabas din ng public apology ang admin ng nasabing Facebook group noong Marco 3 para sa nasabing post na hindi totoo ang nilalaman. Gayon man, marami pa ring Facebook users ang nagpapakalat ng nasabing quote card.

Si Vinny ang ikatlong anak ni Bongbong. Sumunod siya kay Ferdinand Alexander III, na kilala sa pangalang Sandro, at kay Joseph Simon. – Lorenz Pasion/Rappler.com at PressOnePH

Kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network, i-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Maaari ring magsumite ng mga sabi-sabi sa #FactsFirstPH tipline. Ipadala lang ang mga ito bilang message sa Facebook ng Rappler, bilang direct message sa Twitter ng Newsbreak, o bilang message sa aming Viber fact check chatbot. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.