HINDI TOTOO: Retrato ng mas kakaunting dumalo sa Robredo rally sa Pasay

Buod

Ang sabi-sabi: Ipinapakita ng isang retrato ang umano’y mas maliit na bilang ng mga dumalo sa rally ni Bise Presidente Leni Robredo at Senador Francis “Kiko” Pangilinan sa lungsod ng Pasay noong Abril 23, 2022.

Ipinapakita ng isang retrato ang umano’y mas maliit na bilang ng mga dumalo sa rally ni Bise Presidente Leni Robredo at Senador Francis “Kiko” Pangilinan sa lungsod ng Pasay noong Abril 23, 2022. Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Ang inilakip na retrato ay ang kampanyang ginanap noong Abril 21 sa Cebu, at hindi sa Pasay noong Abril 23. Sa Cebu rally, 150,000 ang tinatayang bilang ng mga dumalo, habang nasa 412,000 naman ang dumalo sa Pasay.

Ang inilakip na retrato ay ang kampanyang ginanap noong Abril 21 sa Cebu, at hindi sa Pasay noong Abril 23. Sa Cebu rally, 150,000 ang tinatayang bilang ng mga dumalo, habang nasa 412,000 naman ang dumalo sa Pasay. Bakit kailangang i-fact-check: Nang maisulat ang fact check na ito, umabot na sa 15,000 ang reaksiyon, 2,900 ang komento, at 652 ang nagbahagi ng post na may sabi-sabing ito.

Mga detalye

Gumawa ng Facebook post ang dating broadcaster na si Jay Sonza gamit ang retrato umano ng campaign rally ng tambalan ni Bise Presidente Leni Robredo at Senador Francis “Kiko” Pangilinan sa lungsod ng Pasay noong Sabado, Abril 23.

Ang caption niya sa naturang post: “congratulations/ (sic) to the organizers & the 412k attendees all star cast concert: leni @57 in pasay.” Pinapakita ng larawan ang isang malawak na lote na pinagganapan ng umano’y rally sa nasabing lugar.

“[I] don’t want to be fact-checked by either ‘independent’ rappler or vera files that is why I have to write the exact number of attendees according to mainstream media [accounts],” dagdag pa niyang komento sa ilalim ng nasabing post.

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Ang larawan na inilakip ni Sonza sa kanyang Facebook post ay hindi kuha sa Pasay campaign rally ng tambalang Robredo-Pangilinan. Iyon ay mula sa campaign rally ng tambalan sa North Reclamation Area, Mandaue City, Cebu, noong Abril 21.

Tinatayang 150,000 katao ang dumalo sa Cebu campaign rally, ayon sa mga organizer.

Samantala, pumalo naman sa 412,000 ang bilang ng mga dumalo sa campaign rally ni Robredo at Pangilinan sa Macapagal Avenue, Pasay City. – Rochel Ellen Bernido/Rappler.com

