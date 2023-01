FACT CHECK: Hindi kinumpirma ni Sara Duterte na bubuwagin ang K-12

Ang sabi-sabi: Kinumpirma ni Vice President at Department of Education (DepEd) Secretary Inday Sara Duterte na bubuwagin na ang K-12.

Ipinakita sa video na pinamagatang “JUST IN: VP INDAY SARA KINUMPIRMA ang PAGBUWAG ng K12| MILITARY SERVICE TULOY|KAKAMPINK NAG-IYAKAN!” ang video clip ng speech kung saan sinabi niyang tinatrabaho ng kanyang ahensiya na magkaroon ng “national peace curriculum”. Ipinakita ang video clip na ito matapos sabihin ng narrator sa video na papalitan na raw umano ang dagdag na dalawang taon sa senior high ng military service.

Marka: HINDI TOTOO

Bakit kailangang i-fact-check: Ang YouTube video na naglalaman ng sabi-sabi ay mayroong 15,000 na view. Samu’t saring sabi-sabi hinggil sa umano’y pagbubuwag ng K-12 curriculum ang ipinapakalat simula pa noong Enero 10 matapos ang anunsiyong ibabahagi ng DepEd ang update sa ginagawang review ng K-12 sa Enero 30.

Ang katotohanan: Hindi kinumpirma ni Sara Duterte na bubuwagin na ang K-12.

Ang maglilimang minutong video clip ng speech ng Bise Presidente na ipinakita sa YouTube video ay mula sa kanyang 12-minutong talumpati sa Hinugyaw Festival 2023 noong Enero 10 sa Koronadal, South Cotabato.

Sa kanyang naging talumpati sa nasabing programa hindi sinabi ng Bise Presidente na bubuwagin na ang K-12. Hindi rin niya binanggit na papalitan ng military service ang dagdag na dalawang taon ng senior high school.

Bagkus, kanyang hinikayat ang mga magulang na piliting pumasok sa eskuwelahan ang kanilang mga anak. Sabi niya, nagpapatupad ang DepEd ng mga mekanismo laban sa recruitment at exploitation ng mga kabataan.

Sinabi rin ng Bise Presidente na tinatrabaho ng kanyang ahensiya ang pagbuo ng isang “national peace curriculum” na tinukoy niya bilang “long-term solution” laban sa insurhensiya.

“DepEd is also working hard to design a national peace curriculum – our long-term solution to insurgency and conflict in our country. Our goal is to equip our children and youth with conflict-transformation skills and strengths, and discernment to resist recruitment into radical and terror groups,” ang kanyang buong sinabi.

Narito ang mga naunang fact check na nailahathala ng Rappler hinggil sa sabi-sabing bubuwagin na umano ang K-12:

– Ailla Dela Cruz/ Rappler.com

