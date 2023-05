[EDITORIAL] Ang kuwento ng ‘secretary of injustice’ at ‘prisoner of conscience’

Hindi pa tapos ang laban para sa kalayaan ni Leila de Lima.

Major stumbling block pa rin ang natitirang ikatlong kaso kung saan nakabitin ang isang petition for bail.

Sinabi na ni Justice Secretary Boying Remulla na tututol ang gobyerno kapag ipinilit ng kampo ni De Lima na ilaban ang kaso batay sa merito nito. (At sa malamang ay ilalaban ni De Lima ito sa merito dahil na rin sa prinsipyo.)

Ngunit, sabi ni Remulla, hindi tututol ang gobyerno kapag ang karapatan niya sa isang mabilis na paglilitis ang gagamitin ni De Lima bilang pangangatwiran. Ito rin ang ginamit na ruta ni Gigi Reyes, ang matagal nakulong na chief of staff ni Juan Ponce Enrile sa kasong pandarambong o plunder.

May hearing na naka-schedule sa Hunyo at umaasa ang kanyang mga abogadong maaaprubahan na ang kanyang bail bago pa man ang mismong pagdinig.

Sa madaling salita, wala pa ring kasiguraduhan kahit ang pansamantalang paglaya ni De Lima.

Sa kasong ibinasura ng Muntinlupa City Regional Trial Court Branch 204, ipinahiwatig ni Presiding Judge Abraham Joseph Alcantara na nang natastas ang testimonya ni dating BuCor acting chief Rafael Ragos, natastas na rin ang buong kaso ng conspiracy.

Sabi niya, “Under the circumstances of this case, the testimony of witness Ragos is necessary to sustain any possible conviction. Without his testimony, the crucial link to establish conspiracy is shrouded with reasonable doubt.”

Sabi ng isa pang key witness sa kaso laban kay De Lima na si Kerwin Espinosa, isa umanong drug lord sa Visayas, siya’y “coerced, pressured, intimidated, and seriously threatened” upang tumestigo laban kay De Lima. Itinuro ni Espinosa ang mga pulis sa pananakot sa kanya.

At sino ang arkitekto ng engrandeng kasinungalinan? Itinuro mismo ni Ragos si Vitaliano Aguirre II, ang nakaupong justice secretary noon. It turns out, secretary of injustice pala.

Si Aguirre ang attack dog ng presidente noon na si Rodrigo Duterte laban kay De Lima dahil si De Lima ang naghalungkat ng mga ebidensiya sa Davao Death Squad noong siya’y pinuno ng Commission on Human Rights (CHR). (Si De Lima pa nga raw mismo ang nag-transcribe ng mga salaysay ng mga witness laban sa DDS.)

Huwag nating kalimutan kung paano inalipusta si De Lima ng mga kampon ni Duterte. Halimbawa ang isang hearing sa House of Representatives kung saan nakisawsaw at nakiudyok si Harry Roque sa diskusyon ng love life ni De Lima na parang tsismosong palengkero. Matatandaan ding tinarget si De Lima ng keyboard army ni Duterte na gumawa pa ng deepfakes ng malalaswang video.

Sabi ng head of digital strategy sa Rappler na si Gemma Bagayaua-Mendoza, “Binaboy si De Lima, long and short of it, nadehumanize siya, hindi na siya tao.”

At sa kontekstong ito dapat ding pag-usapan ang mga tulad ni Sass Sasot na nagpakalat ng disinformation laban kay De Lima. Ngayon ay nagpupumilit siyang bumalik sa limelight at respektabilidad sa tulong ng mga komentaristang nag-e-endorso ng “false equivalence” o pagtangkilik sa “both sides” na parang isang patas na debate lang ito.

Pero mabalik tayo kay Aguirre. Si Aguirre ang counterpart ni Bato dela Rosa na arkitekto ng drug war. Siya ang arkitekto ng weaponization ng batas na nagdala kay De Lima sa kalaboso. (Siya rin ang arkitekto ng maraming atake sa mga kritiko tulad ng midya.)

Ngayong tampok sa balita si De Lima, dapat nating balikan ang pinakamahalagang usapin: si De Lima ay isang prisoner of conscience. Sabi ni Glenda Gloria sa Newsbreak Chats, hindi ito naging election issue noong 2022 dahil “na-demonize siya: babae si Leila, matapang si Leila.”

Matindi na ang pagkabalahura sa sistema ng hustisya natin kung ang isang dating election lawyer na paborito ng mga politiko, isang dating CHR chairperson, at isang dating justice secretary tulad ni De Lima ay naging biktima ng verbal sexual abuse, frame-up (makikita ito sa mga retraction ni Ragos at Espinosa), at ikinulong nang anim na taon.

Kung si De Lima’y nasampolan, paano na ang pangkaraniwang tao? Anong laban natin sa makinarya ng kapangyarihan kapag tayo ang napag-initan?

Sabi ni De Lima, “Ginamit at inabuso ni Duterte at kanyang mga alipores ang buong lakas ng gobyerno upang wasakin ako at ikulong ako.”

Wala na nga sa poder si Duterte at Aguirre, pero nariyan pa rin ang epekto ng sala-salabat na kasinungalingang ipinakulo nila. Dapat sa tamang panahon, panagutin din si Aguirre sampu ng mga nagsabuwatan upang ilibing nang buhay si De Lima, kasama na si Sasot at mga tulad niya.

At iyan ngayon ang kalaban ni De Lima, ang remnants ng kapangyarihang iyon – ang mga nasa burukrasya na nag-i-invoke ng “due process” kahit malinaw na biktima ang nasasakdal ng kawalan ng due process. Sila ang mga nagmamalinis ngayon dahil hindi naman sila direktang sangkot sa unang kabuktutan ng batas, pero sa totoo lang ay malaki ang magagawa upang pabilisin ang hustisya.

Alam ‘nyo naman kung sino kayo. Silence is complicity. Doing nothing when you can do something is complicity. – Rappler.com