[VIDEO EDITORIAL] Sa mga nagtutulak ng mandatory ROTC: Leave them kids alone!

“Nakakagaling ng mental health issues” ang ROTC.

Maraming napamura sa henerasyon naming dumanas ng sapilitang pagsasanay sa Reserve Officers’ Training Corps nang marinig ang pahayag ni Defense Secretary Carlito Galvez.

Obvious ba? Walang alam ang kalihim sa mental health.

Ano ang magpapagaling sa “mental health” ng kabataan, Secretary Galvez?

Ito ba ang borderline sadistic methods ng Philippine Military Academy at Philippine National Police Academy na may mahabang listahan ng hazing victims at psychological harms?

Higit kailanman ngayong age of disinformation, kailangan nilang matutong maging mapanuri at mag-analisa – hindi maging mindless robot na “mataas ang frustration tolerance.”

At lahat ng ito, sa umaatikabong halagang P61.2 billion? Baka naman may gusto lang kumita, mga ginoo?

Higit kailanman, sa panahong talamak ang korupsiyon, anong values ang ituturo ng ROTC? Ang maging bulag, pipi, at bingi?

Sinuma ng tweet ng isang student leader matapos ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang argumento laban sa ROTC: Ayaw natin ng isang “culture of impunity, violence, and blind obedience” sa kabataan.

Isa lang ang masasabi namin sa mga naglalako ng mandatory ROTC: Leave them kids alone! – Rappler.com

BASAHIN: [EDITORIAL] Sa mga nagtutulak ng mandatory ROTC: Leave them kids alone!