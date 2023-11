PANOORIN: Mga Kuwentong Yolanda

This story is part of Rappler’s series on the 10th anniversary of Super Typhoon Yolanda (Haiyan).

Yolanda was one of the most powerful typhoons in history to hit land on November 8, 2013. The super typhoon claimed thousands of lives and displaced millions from their homes. Ten years later, Rappler visits some of the affected communities to see what life has been like since the disaster.

TACLOBAN, Philippines – Libo-libong tao ang namatay at nawalan ng tirahan at kabuhayan noong tumama ang Super Typhoon Yolanda (Haiyan) 10 taon na ang nakalipas.

Ilang taon din ang ginugol ng mga nakaligtas para muling itayo ang kanilang mga buhay.

Pumunta ang Rappler sa Tacloban City para balikan ang mga komunidad na nasalanta ng bagyo. Sariwa pa rin ang alaala ng Yolanda sa kanila. Para sa marami, mayroon pa ring kaakibat na bigat ng loob ang pag-alaala.

Panoorin ang mga kuwento nila rito. – Rappler.com

