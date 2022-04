HINDI TOTOO: Tagapayo ni Leni Robredo at Barry Gutierrez si Joma Sison

Buod

Ang sabi-sabi: Tagapayo ni Bise Presidente Leni Robredo at ng kanyang opisyal na tagapagsalita na si Barry Gutierrez si Jose Maria “Joma” Sison, ang nagpatayo ng Communist Party of the Philippines (CPP).

Tagapayo ni Bise Presidente Leni Robredo at ng kanyang opisyal na tagapagsalita na si Barry Gutierrez si Jose Maria “Joma” Sison, ang nagpatayo ng Communist Party of the Philippines (CPP). Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Itinanggi nina Sison, Gutierrez, Robredo, at ng CPP ang sabi-sabing ito. Wala ring ulat, dokumento, o recording na nagpapatunay sa sabi-sabing ito.

Itinanggi nina Sison, Gutierrez, Robredo, at ng CPP ang sabi-sabing ito. Wala ring ulat, dokumento, o recording na nagpapatunay sa sabi-sabing ito. Bakit kailangang i-fact-check: Mula Abril 22, mabilis na kumalat ang sabi-sabing ito dahil sa isang artikulong pinalabas ng Journal News.

Mga detalye

Mula Abril 22, mabilis na kumalat ang ilang post na nagsasabing tagapayo ni Bise Presidente Leni Robredo at ang kanyang opisyal na tagapagsalita na si Barry Gutierrez si Jose Maria “Joma” Sison para sa kampanya ni Robredo sa pagkapangulo.

Si Sison ang nagtatag ng Communist Party of the Philippines (CPP), na bahagi ng koalisyon na binubuo rin ng National Democratic Front (NDF) at ng New People’s Army (NPA).

Nagmula ang sabi-sabing ito sa isang artikulo na pinalabas ng Journal Online, na sinabing inamin ito ni Sison umano sa Ang Bayan, ang opisyal na pahayagan ng CPP.

Hindi totoo ang pahayag na ito.

Walang pinalabas ang Ang Bayan na pahayag o kahit anumang artikulo kaugnay kay Robredo, Gutierrez, at Sison. Wala ang tinutukoy na pahayag ni Sison sa artikulo na pinagmulan ng sabi-sabing ito at makikita ang lahat ng artikulo ng pahayagan dito.

Agad din itong tinanggi ni Gutierrez sa isang tweet kung saan sinabi niya ang sumusunod: “Absolute lie. Nabaliw na yata yung writer. Desperate much?”

(Wala itong katotohanan. Nabaliw na yata ’yung manunulat. Desperado na ba?)

Itinanggi rin ni Sison ang sabi-sabing may koneksyon siya kay Robredo o tagapayo siya sa kampanya niya sa isang opisyal na pahayag sa The Philippine Star: “I have not been advising Leni Robredo, although I think that she is a far more qualified candidate for president than Ferdinand Jr. who has no qualification but to campaign with too much money from the bureaucratic loot of the late unlamented fascist dictator, Ferdinand Sr.”

(Hindi ako nagbibigay payo kay Leni Robredo, ngunit sa tingin ko, siya ay mas kwalipikado para sa pagkapangulo kaysa kay Ferdinand Jr., na walang kwalipikasyon kung hindi mangampanya gamit ang sobra-sobrang pera na ninakaw ng kinamumuhiang pasistang diktador na si Ferdinand Sr.)

Tinutukoy ni Sison ang karibal ni Robredo na si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., at ang kanyang ama na si Ferdinand Marcos.

Ayon din sa artikulo, nagtutulungan daw sina Sison at Gutierrez upang mag-organisa ng mga atake gamit ang media laban sa mga kapwang kandidato ni Robredo na sina Marcos, at Isko Moreno. Tinanggi rin ni Sison ang sabi-sabing ito.

Itinanggi rin mismo ng CPP ang mga kasinungalingang ito sa isang opisyal na pahayag sa kanilang website, ang Philippine Revolution Web Central: “The tactic of red-baiting against Robredo and her supporters is also laying the basis for intensifying acts of suppression against the broad democratic forces. We note the growing number of arrests against those active in the Robredo campaign being accused of being members or supporters of the NPA.”

(Ang pag red-tag kay Robredo at sa kanyang taga-suporta ay nagsisilbing basehan ng mas matinding pag-atake laban sa malawakang puwersang demokratiko. Napansin namin ang dumadaming mga kaso ng pag-aresto ng mga aktibong taga-suporta na nangangampanya para kay Robredo, na pinagbinbintangang mga miyembro o taga-suporta ng NPA.)

Noong Abril 23, naglabas din ng opisyal na pahayag si Robredo kung saan tinatanggi niya ang mga alegasyon na ito: “Walang katotohanan ang kuwento na ‘adviser’ ko o ng ating kampanya si Jose Maria Sison. Hindi ko pa siya nakakausap kahit minsan, personal man o sa anumang paraan.”

“Ilang ulit ko na ring inilinaw na hindi ako kailanman makikipag-ugnayan sa sinumang indibidwal o grupo na gumagamit ng dahas para isulong ang interes.”

“Malinaw na kasinungalingan ang paratang na siya ay nagbibigay ng ‘advice’ sa akin o sinuman sa aking staff. Kasalukuyang pinag-aaralan na ng ating mga abogado ang pagsampa ng nararapat na kaso para panagutin ang nagpalabas ng kasinungalingang ito.”

Ang Journal Online ay pagmamay-ari ng Journal Publications na binubuo rin ng People’s Journal, People’s Tonight, People’s Taliba. Pag-aari ang mga ito ng pinsan ni Marcos Jr.

Mula 2020, maraming beses nang na-fact-check ng Rappler ang mga ilang sabi-sabi tungkol sa umano’y koneksiyon ni Robredo sa CPP-NPA-NDF. Napatunayang hindi totoo ang mga ito:

Maaaring basahin ang mga ibang fact check tungkol kay Robredo, na tinuring bilang pangunahing paksa ng maling impormasyon ayon sa pag-aaral ng Tsek.ph. – Sofia Guanzon/Rappler.com

Kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network, i-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Maaari ring magsumite ng mga sabi-sabi sa #FactsFirstPH tipline. Ipadala lang ang mga ito bilang message sa Facebook ng Rappler, bilang direct message sa Twitter ng Newsbreak, o bilang message sa aming Viber fact check chatbot. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.