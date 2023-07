[EDITORIAL] Insulto si Gadon sa maralita, propesyonal, at burukrasya

Nitong linggo, nag-isang taon na sa puwesto si Ferdinand Marcos Jr. bilang presidente ng Pilipinas. Pero ang tumampok sa makasaysayang yugto ay ang appointment ni Larry Gadon bilang presidential adviser on poverty alleviation.

Presidente Marcos, ito ba talaga ang handog mo sa mga Pilipinong nagluklok sa iyo sa anibersaryo mo sa puwesto? Si Gadon – na disbarred ng Korte Suprema sa isang unanimous na desisyon?

Insulto ito sa mga legal professionals na tumatalima sa code of conduct ng mga abogado. Narito ang isang taong isinusuka ng kanilang propesyon – aba’y na-appoint pa?

Nakakademoralisa rin ito sa burukrasya dahil ginagantimpalaan ang masamang asal, tulad ng sinabi ni Senadora Risa Hontiveros. At malinaw na labag ang mga ikinilos niya sa implementing rules ng Ombudsman para sa Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officials and Employees o RA 6713.

Insulto rin ang appointment ni Gadon sa ibang appointees sa Gabinete na qualified. Think Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, Migrant Workers Secretary Susan Ople, Energy Secretary Popo Lotilla, at Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, among others.

Insulto ang appointment ni Gadon sa ibang mga naupo bilang poverty alleviation adviser. Bukod sa bastos si Gadon, ano ba credentials niya sa poverty alleviation?

At higit sa lahat, tulad ng sinabi ni Winnie Monsod, insulto ang appointment ni Gadon sa mahihirap.

Kung ika’y mahirap, ito ang sasagi sa isip mo: Porke ba’t mahirap kami, ang adviser para sa kalagayan namin ay itong walang modong taong ito? Ganyan ba kababa ang tingin ng Pangulo sa mga mahihirap?

At ano ba ang pinakatampok na problema ng Pilipinas na kakabit ng napakaraming isyu? Hindi ba’t KAHIRAPAN? Malaki ang papel ng unemployment, underemployment, at iba pang labor issues sa kahirapan. Malaki ang papel ng kahirapan sa learning poverty ng bansa (maliban pa sa mga pagkukulang ng Department of Education). Pangunahing dahilan ang kahirapan kung bakit lumolobo ang bilang ng overseas Filipino workers (OFW) na saklaw naman ng Department of Migrant Workers, at may kaugnayan din sa Department of Foreign Affairs.

At higit sa lahat, apektado ito ng departamentong hawak mismo ng Pangulo – ang Department of Agriculture – na may kinalaman naman sa food security. Mga dukha ang unang tinatamaan kapag may problema sa suplay ng pagkain. May kinalaman din ito sa Department of Social Welfare na dapat kumakalinga sa mahihirap. Aba’y kahit ang Maharlika Fund ay may kinalaman sa kahirapan!

Kaya’t kailangan ng isang strategic thinker na magbibigay ng payo sa Pangulo, hindi maghihintay ng utos mula sa Pangulo. (Tila ‘yan ang pagkakaintindi ni Gadon sa job description niya batay sa isang online interview kung saan sinabi niyang naghihintay pa raw siya ng instructions mula sa Presidente.)

Kailangan ng isang big-picture analyst na may abilidad makipagkapit-bisig at tumuhog sa iba’t ibang sangay ng gobyerno.

Pangulong Marcos, magkakaugnay lahat kaya’t di namin lubos maisip ano’ng ipinakain sa ‘yo ni Gadon at ginawaran mo siya ng karangalang maging bahagi ng game-changing solution (kung meron man) sa problema ng karalitaan. Ano ang alam ni Gadon sa social reform agenda?

Malinaw na ang weakest link sa gobyerno ngayon ay si Gadon.

Sabi ng ilang analyst, token appointment lamang siya. Sa madaling salita, patapon, at marahil ay bayad-utang. Dahil ba sa naging epektibong attack dog si Gadon laban sa mga kritiko ni Marcos noong eleksiyon 2022?

Puwede bang murahin, alipustahin, at talakan ang kahirapan hanggang ito’y maglaho? Tanungin natin si dating Presidente Rodrigo Duterte kung may napala ang bansa sa pagbubunganga niya.

Tulad nga ng tanong sa online interview, ito na ba ang best and brightest ni Pangulong Marcos? Paano ba siya napili? Ano ba ang kapit ni Gadon – hindi matitinag na loyalty lang ba?

Napa-eye-roll kami nang sinabi ni Gadon na hindi raw kailangan ng “lawyering” sa kanyang bagong posisyon kaya’t wala raw epekto ang disbarment sa kanyang appointment.

Hindi-maginoong Gadon, hindi man kailangan ng “lawyering” bilang adviser para sa mahihirap, kailangan dito ng puso, dunong, at malasakit para sa mahihirap. Wala kaming duda na wala sa iyo ‘yan, at katunayan diyan ang mismong contempt sa ‘yo ng buong Korte Suprema.

Pero may mas malaking trahedya sa appointment ni Gadon higit pa kay Gadon. Indikasyon ito ng kakarampot na pagpapahalaga sa isyu ni Marcos. Sabi nga ni Mareng Winnie, “This means he [the President] is letting poverty go.” – Rappler.com