HINDI TOTOO: Nagrerekrut ang ACT Teachers Party-List para sa CPP-NPA-NDF

Kinikilala ng Commission on Elections ang ACT Teachers Party-List. Walang matibay na batayan ang paratang na nirerekrut nila ang mga estudyante upang maging kasapi ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, at National Democratic Front.

Buod

Mga detalye

Sa isang nag-viral na Facebook post ni Relissa Santos Lucena, ina ng aktibistang si Alicia Lucena at ang nagsampa ng reklamo laban sa grupong Anakbayan noong 2019, pinangalanan niya ang ACT Teachers Party-List bilang rekruter ng mga estudyante para maging bahagi umano ng Communist Party of the Philippines, New People’s Army, at National Democratic Front (CPP-NPA-NDF). (BASAHIN: DOJ junks kidnapping, war crimes suit against activists in student recruitment case)

Aniya, ang “mismong mga guro o propesor” na miyembro ng ACT Teachers Party-List ang nagsisilbing rekruter para sa tinaguriang “Communist Terrorist Groups.”

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Ang ACT Teachers Party-List ay isang miyembrong organisasyon sa ilalim ng Republic Act (RA) No. 7941 o Party-List System Act. Kinikilala rin ang naturang party list ng Commission on Elections (Comelec).

Nakapagpanalo ng isang kinatawan ang ACT Teachers Party-List sa eleksiyon ng mga party list na grupo noong 2019. Samantala, dalawang kinatawan naman ang naipanalo nila noong eleksiyon ng 2016. Para sa darating na eleksyon ngayong 2022, nasa pinal na listahan din sila ng Comelec ng mga tatakbong party list

Sa Section 6 ng Party-List System Act, hindi pinapahintulutan ang “pagsusulong ng karahasan o ang pagkakaroon ng iligal na paraan upang makuha ang layunin [ng mga miyembrong organisasyon].”

Kaugnay nito, nilinaw ng kinatawan ng ACT Teachers Party-List na si France Castro na ibinasura na “sa piskalya pa lang” ang mga kasong child trafficking at kidnapping laban sa kanila noong 2018. Aniya, walang mahanap na probable cause ang prosecutor para sa mga naturang kaso. Ayon ito sa inquest resolution mula sa Office of the Provincial Prosecutor ng Tagum City, Davao del Norte. (BASAHIN: Makabayan condemns ‘illegal’ arrest of Satur Ocampo, France Castro)

Sa amended information mula sa Tagum Regional Trial Court, makikita na ang natitirang kaso na lamang na ihinabla sa kanya at sa iba pang akusado ay ang umano’y paglabag sa RA 7610, Article VI, Section 10(a), o, sa madaling sabi, child abuse. (BASAHIN: FALSE: France Castro, Satur Ocampo sentenced to death for child abuse)

Dahil sa pagpapalit ng hukom, sa susunod na Agosto pa ang inaasahang pagdinig ng korte ukol sa natitirang kaso. – Rochel Ellen Bernido/Rappler.com kasama ng Akademiya at Bayan Kontra Disimpormasyon at Dayaan (ABKD).

