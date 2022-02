HINDI TOTOO: Nagpahayag ng suporta si Jacinda Ardern kay Marcos Jr.

Buod

Ang sabi-sabi: Nagpahayag ng suporta si New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern kay Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Nagpahayag ng suporta si New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern kay Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Sinabi ng press secretary ni Ardern na hindi galing kay Ardern ang pahayag. Wala ring pahayag sa opisyal na Facebook page ni Ardern na nag-eendoso ng sinomang Filipino na tumatakbo sa pagkapangulo.

Sinabi ng press secretary ni Ardern na hindi galing kay Ardern ang pahayag. Wala ring pahayag sa opisyal na Facebook page ni Ardern na nag-eendoso ng sinomang Filipino na tumatakbo sa pagkapangulo. Bakit kailangan i-fact-check: Nang isulat ang fact-check na ito, mayroon nang mahigit 354 reaksiyon, 43 comments, at 311 shares ang larawan na nagtataglay ng sabi-sabi sa Facebook.

Mga detalye

Isang post ng Facebook user na si “Jelyn Macaraeg” noong Enero 16 ang nagsasabing sinusuportahan ni New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa pagtakbo nito sa pagkapangulo.

Makikita sa post ang larawan ni Ardern sa tabi ng linyang “I am impressed on how BBM will lead his country. He could easily pay the debts of his country and lend gold to other nations. He is the solution to every crisis the world faces. If I am the Philippine’s president, I am willing to give my position to him. Sadly the oligarchs are destroying his name and reputation. He should file a case like swindling to teach them a lesson.”

(Hanga ako sa kung paano pamumunuan ni BBM ang kaniyang bansa. Kaya niyang bayaran ang mga utang ng kaniyang bansa at magpahiram ng ginto sa ibang mga nasyon. Siya ang solusyon sa bawat krisis na kinakaharap ng mundo. Kung ako ang presidente ng Pilipinas, papayag ako na ibigay ang posisyon sa kaniya. Nakakalungkot na sinisira ng mga oligark ang kaniyang pangalan at reputasyon. Dapat magsampa siya ng kaso, tulad ng panloloko, para turuan sila ng leksiyon.)

Nakalagay din ang mga linyang “Kaya pala takot na takot ang mga LP, oligarch, CPP/NPA/NDF, at America!” at “Alam niya na may ‘Last Will’ si Apo Macoy para satin, buong mundo!”

Nang isulat ang fact-check na ito, mayroon nang mahigit 354 reaksiyon, 43 comments, at 311 shares ang larawan sa Facebook.

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Ayon sa Australian Associated Press (AAP), sinabi ng press secretary ni Ardern na hindi ang New Zealand Prime Minister ang nagbigay ng nasabing pahayag, at ito ay peke.

Wala ring pahayag si Ardern sa kaniyang opisyal na Facebook page tungkol sa pagsuporta sa kahit sinong presidential aspirant ng Pilipinas para sa 2022 national elections.

Si Ardern ay prime minister ng New Zealand simula noong 2017. Kilala siya sa kaniyang epektibong COVID-19 pandemic response na naging dahilan ng kaniyang muling pagkapanalo sa halalan at sa ikalawang termino bilang prime minister.

Ang dating senador at anak ng diktador na si Marcos Jr. ay tumatakbo sa pagkapangulo sa 2022 national elections sa darating na Mayo. Humaharap siya sa isang consolidated disqualification case na hawak ng Commission on Elections First Division. (BASAHIN: Guanzon votes to disqualify Marcos Jr., says ponente ‘incommunicado’)

Marami nang na-fact-check ang Rappler na mga sabi-sabi tungkol sa mga personalidad na umano’y sumusuporta sa pagtakbo ni Marcos:

– Lorenz Dantes Pasion/Rappler.com

Magbahagi kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network. I-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.