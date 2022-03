[EDITORIAL] Bawiin natin ang public space

Nitong Lunes na nakaraan, Pebero 28, nag-chorus na ang kampo ni Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at Office of the Solicitor General (OSG) sa paninira sa nilagdaang kasunduan ng Rappler at Commission on Elections. Ang memorandum of agreement (MOA) ay kasunduang magtulungan sa paglaban sa disinformation at pagsulong ng voter awareness.

Sabi ng campaign manager ni Marcos Jr. na si Benhur Abalos, dapat daw umatras ang Comelec sa kasunduan dahil “foreign entity” ang Rappler. On cue, kumanta naman si Solicitor General ng ganitong awit: Paglabag ng Konstitusyon ang MOA ng Rappler at Comelec.”

Kung hindi ‘nyo pa kabisado ang likaw ng bituka ni SolGen, ikinampanya niya si Marcos noong 2016, at consistent siya sa pagpanig sa interes ni Marcos. Mayroon pa siyang banta sa Comelec: “I-rescind ang MOA sa loob ng 5 araw,” kung hindi’y mapipilitan daw ang OSG bilang people’s lawyer na magsampa ng kaso at ipawalang-bisa ang MOA.”

Sabi naman ng election lawyer at ngayo’y nakakulong na Senadorang si Leila de Lima, “kaduda-dudang may kapangyarihan” ang Solicitor General na magsampa ng ganitong aksiyon laban sa Comelec na isang “independent Constitutional commission.”

Eto pa, itinuturo ni Calida ang umano’y closure order ng Securities and Exchange Commission noong 2018 laban sa Rappler – na siya mismo ang nagpakulo – upang igiit na “walang legal personality” ang Rappler na pumasok sa isang MOA na kapartner ang Comelec.

Maling-mali si Calida

Wrong, Mr. Calida. Mismong SEC ang nagsabing “business as usual” ang Rappler, hangga’t hindi “final and executory” ang kinikuwestiyong closure. Kasalukuyang pending ang kaso sa Court of Appeals.

Ang MOA ay tungkol sa pagtulong sa poll body, at mayroon ding ganitong kasunduan ang Comelec sa ibang media.

Sabi ng Rappler, “nagha-hallucinate” si Calida nang sabihin niyang katumbas daw ito ng pagbabahagi ng ”power” sa Rappler. Duh.

Eto namang si Abalos, nag-i-smoke and mirrors game din. Matapos muling mabatikos sa hindi pag-attend sa debate ng CNN Philippines ang kanyang alaga, ibinaling ni Abalos ang usapan – nang hindi tinatanong ng media – sa Rappler (na sa totoo lang ay wala siyang pakialam). Hawak niya raw ang desisyon ng Court of Appeals na “foreign entity” ang Rappler.

Hindi na naman totoo. (Basahin dito ang buong kaso.) Hindi sinabi ng CA na “foreign entity” ang Rappler. Sinabi ng Court of Appeals na puwedeng ikorek ang umano’y palyadong probisyon sa kasunduan ng Rappler at isang banyagang may hawak ng Philippine Depositary Receipts (PDR) nito, at ibinabalik o inire-“remand” ang kaso se SEC.

Sabi nga ni Comelec spokesperson James Jimenez, “Hindi pa tapos ang kaso.”

Tungkol naman sa precint finder na i-e-embed ng Rappler, sabi ni Abalos (na refrain ng kanta ni Calida), “Papaano kung ‘yung sistema eh mali ang maibigay sa ‘yong presinto?”

Ang Precint Finder ng Comelec sa Rappler site ay isang embed lamang at walang ibang makukuhang datos ang Rappler mula sa poll body. Paliwanang nga ng Rappler CEO at Nobel Laureate na si Maria Ressa, “The data is all with Comelec. Baka naman hindi nila alam ang ibig sabihin ng embed.”

Dagdag pa rin Ressa: “Anyone running a campaign should know the difference between access to data and embed. Puwede namang mag-Google para di naman nakakahiya ang sinasabi ‘nyo. That statement either shows, ignorance, incompetence, or intent.”

Calida, hari ng conflict of interest

Hindi naman tayo nagtataka dahil hari ng conflict of interest si Calida.

Halimbawa, noong 2018, inilaglag ni Calida ang Comelec – isang institusyon ng gobyerno – at pinaboran ang kagustuhan ni Bongbong Marcos na dapat ay 50% shading ang umiral sa pagbilang ng balota. Isa raw siyang People’s Tribune. May kapal pa siya ng mukhang gamitin ang ngalan ng taumbayan.

Noon namang 2020, pumanig si Calida kay Marcos sa kanyang protesta laban kay Vice President Leni Robredo sa isang komento sa Supreme Court.

Tila kagalit ni Calida ang konsepto ng integrity. Aba’y patunay ang ​​kompanya ni Calida na nakakopo ng P150-milyong kasunduan mula sa gobyerno, kabilang na ang DOJ.

Takot sa Rappler?

Bakit takot ang kampo ni Marcos at ang gobyerno sa Rappler at sa matatapang na media?

Makikita ang dahilan sa isa pang atake sa media: ang atakeng DDos ng Pinoy Vendetta laban sa lehitimong mga news outlets tulad ng Vera Files, Rappler, ABS-CBN News, TV5, GMA News, CNN Philippines, at Philstar.com.

Bakit tinatarget ang websites ng lehitimong news organizations na naghahatid sa publiko ng beripikadong impormasyon?

At bakit pinapalakpakan ng anti-communist task force ng gobyerno na NTF-ELCAC ang isang iligal na aktibidad tulad ng DDoS attack?

Dahil may coordinated na planong linlangin ang taumbayan, at kailangang mabusalan ang mga nagbabalita.

Bakit ipinasara ang ABS-CBN? Dahil ‘pag napaluhod ang isang higanteng network tulad ng ABS-CBN, aling maliit na media ang hindi titiklop?

At kung mapatatahimik na ang Fourth Estate, lubos na ang kontrol sa kamalayan ng taumbayan. Malaya na ang mga ahente ng kasinungalingan na baliktarin ang mundo. Ang itim ay puti at ang puti ay itim. Ang bulakbolero ay graduate. Matalino ang bobo, masipag ang tamad. Ang yugto ng human rights abuses at korupsiyon ay Golden Age.

BREAKING NEWS: Nag-file ngayong umaga ang OSG ng kasong magpapawalang-bisa sa MOA ng Rappler at Comelec sa Korte Suprema dahil daw paglabag ito sa karapatang free speech. Kasama sa responsibilidad ng Rappler ang pagfa-fact-check sa ilalim ng kasunduan. O di ba?

Ang pahayag ng Rappler ay ito: “Kumpiyansa kaming kinikilala ng mga mahistrado ng Korte Suprema ang halaga ng independiyenteng mga institusyon na nagbubuklod tungo sa isang ‘informed choice’ o matalinong pagpili sa Mayo 9.”

Kapag napatahimik ang media, susunod na ang pangkaraniwang mamamayan.

Kaya’t ito ang panawagan ng Rappler: Bawiin natin ang bayan, ang political space, ang public conversation. We Decide: Atin ang Pilipinas. – Rappler.com