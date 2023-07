[EDITORIAL] Incomplete? Tigilan na ang humblebrag, Pangulong Marcos

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Pinakamababa ang approval ratings ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa dalawang bagay: 1) Pagkontrol sa inflation at 2) Pagpapababa ng kahirapan.

Isang taon matapos ang makasaysayan niyang panalo, ang 31 milyong botong nakalap ni Junior ay hindi lang testamento sa nostalgia para sa imagined Camelot ni Marcos Sr. kundi na rin sa nagagawa ng disimpormasyon, kuwarta, at mga dinastiya.

Indikasyon ang approval ratings ng isang katotohanan: na walang alamat na papasa sa test ng tiyan. Gaano man kahusay ang makinarya ng pagde-deodorize – walang ibang pakikinggan ang kumakalam na sikmura kundi ang sikmura.

Mula “breakfast crisis“, nahinog ito sa isang full-blown “kitchen crisis” sa harap ng lumilipad na presyo ng itlog, sibuyas, at asukal. Lumitaw din sa mga hearing ng Kamara na mga cartel ang lumikha ng pekeng shortage ng asukal at sibuyas. Malayong pangitain na rin ang pangako ni Marcos noong eleksiyon na P20 per kilo ng bigas. Pero ang pinakanakakaloka: lahat ng ito habang si Marcos ang hepe ng kagawaran ng agrikultura.

Sabi ni Marcos, “incomplete” ang kanyang grado. Hmp, obvious na isa itong tangkang mag-humblebrag. Tila sinasabi ng Pangulo na “huwag ‘nyo muna akong purihin, hindi pa tapos” at “kapit lang, the best is yet to come.”

Hindi pa tapos? May epekto ba ang “incomplete” kapag itinapat sa mga nangangasim nang sikmura kakakonsumo ng murang instant noodles at sardinas? Kapag nagtagal pa ito, lulunukin na ba ng mga malnourished nating utak at katawan ang baong bersiyon ng Masagana 99?

Sa harap ng breakfast crisis, sa tingin ba ng Pangulo at ng kanyang political frenemy sa Department of Education na si Vice President Sara Duterte na maiibsan ang learning crisis sa bansa kung saan 90% ng mag-aaral ay hindi nakababasa o nakaiintindi ng age-appropriate text sa edad na 10 taon?

Ano ba talaga ang na-achieve ni Marcos? Bumagsak ang agriculture and fisheries production mula P439.188 billyon sa katapusan ng 2022 sa P428.682 bilyon nitong Q1 ng 2023. Anong nangyari sa pangako ng self-sufficiency? At ano ang ginawa ni Marcos? Nag-import.

Hindi kumpleto ang larawan kung hindi babanggitin ang mga junket… este biyahe. Sabi ng social scientist na si Patricio Abinales, excellent naman si Marcos sa travel and diplomatic chitchat. Si Marcos ang pinaka-well travelled na presidente to date – at nagkakaroon ng ibang kahulugan ang terminong “revenge travel” kapag inapply sa Pangulo.

Dahil may mga kaso ang mga Marcos sa Estados Unidos kaugnay ng kanilang hidden wealth, hindi malayang nakabibiyahe ang unico hijo ni Imelda at Ferdinand Sr. Kaya’t tila ito na ang “paghihiganti” ng pamilyang matagal na pinagkaitan ng pamamasyal sa buong mundo.

At ang tunay na nakinabang sa unang taon ni Marcos? Aba’y ang mga Amerikano na naka-coup ng apat na bagong mini bases. Sa totoo lang, parang bawi na ang makasaysayang pagpapalayas sa mga Kano noong 1991.

Marami rin daw nagawa si Marcos sa loob ng isang taon, at hindi naman natin layong maliitin ‘yan. Marami siyang matitinong appointment – notable ang sa energy, foreign affairs, at migrant workers.

On the other hand, tila malaki ang blind-spot ng Pangulo sa mga pinagbabayaran ng utang na loob: nariyan ang anak ng Gwen Garcia na si Christina Frasco ng tourism na tila walang sistema upang magbusisi ng isang simpleng promotional video. At siyempre pa, para sa mga nag-almusal na, tabi-tabi po, baka maduwal kayo dahil babanggitin natin ang tila-imburnal na bibig ni Poverty Alleviation Adviser Larry Gadon.

At dahil nabanggit natin si Gadon, bumabalik tayo sa isyu ng kahirapan at bituka.

Sa limang pinaka-urgent na concern ng mga Pilipino (controlling inflation, increasing the pay of workers, creating more jobs, reducing the poverty of many Filipinos, fighting graft and corruption) – lahat may kinalaman sa pera, ekonomiya, trabaho, at kabuhayan.

Sabi ni Senador Ralph Recto, ang SONA ay hindi lang replay ng nakaraan, kundi preview ng kinabukasan. ito raw ay hindi throwback o paggunita ng nakalipas na taon kundi battleplan ng pag-unlad.

Pangulong Marcos, kung “incomplete” ang grado mo, paano mo makukumpleto? Aasahan namin ang malinaw na blueprint kung paano makapaglalagay ng pagkain sa hapag-kainan ang mga Pilipino, paano maiibsan ang nakapaparalisang trapik at kawalan ng public commute, paano aalagaan ang mga may sakit at may edad, at paano aarmasan para sa kinabukasan ang mga mag-aaral.

Tigilan na ang humblebrag, kailangan natin ng honest to goodness hard work – bagay na tila wala sa track record ng Pangulo. – Rappler.com