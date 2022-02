[VIDEO EDITORIAL] Pagbibigay prangkisa kay Villar at Quiboloy: Benggansa, cronyism, atake sa press freedom

Ang pagbibigay prangkisa kay Manny Villar at Apollo Quiboloy ay hindi lang reward sa mga kakampi ni Duterte. Sa hakbang na ito, halos minority na ang free press sa bansa.

Mabaho pa sa imburnal ang pagbibigay ng National Telecommunications Commission ng prangkisa kay Manny Villar at kay Pastor Apollo Quiboloy.

Nagsimula ang sabwatang ito sa mga attack dog sa Kongreso ni Presidente Rodrigo Duterte. Sila ang nagbasura ng renewal ng prankisa ng ABS-CBN.

Itinaga ni Duterte sa bato na paluluhurin niya ang mga eredero ng ABS-CBN dahil sa pag-eere ng advertisement laban sa kanya noong 2016 election.

Ito na rin ang comeback ng mga Villar na masugid na kakampi ni Duterte mula nang siya’y naupo.

At siguro napagtanto na nating magkakaroon ng partihan sa spoils of war. Sino pa kundi ang self-proclaimed “anak ng diyos,” spiritual adviser at bespren ni Duterte?

Para sa NTC, hindi nag-e-exist ang kaso ni Quiboloy na sex trafficking at sexual abuse sa Estados Unidos. Cronyism ang hallmark ng mga otokratiko, at tatak din ito ni Duterte.

Make no mistake: Atake ito sa press freedom. Hindi lang ito reward sa mga kakampi o cronyism. Sa hakbang na ito, halos minority na ang free press sa bansa.

Ang usapin ay tungkol sa libo-libong manggagawa ng ABS-CBN na nawalan ng trabaho.

Ito’y tungkol sa information blackholes na iniwan ng network sa maraming sulok ng bansa na ngayo’y pinapasok ng disinformation.

Ito’y tungkol sa karapatan ng taumbayan sa napapanahon at tumpak na impormasyon.

Sa bandang huli, ito’y tungkol sa resource ng airwaves na ngayo’y nawe-weaponize laban sa taumbayan na dapat nitong pinaglilingkuran. – Rappler.com

