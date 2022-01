[EDITORIAL] Pagbibigay prangkisa kay Villar at Quiboloy: benggansa, cronyism, atake sa press freedom

Mabaho pa sa imburnal ang pagbibigay ng National Telecommunications Commission ng prangkisa kay Manny Villar at kay Pastor Apollo Quiboloy.

Benggansa Duterte-style

Hindi lang NTC ang may sala dito – nagsimula ang sabwatang ito sa mga alipores at attack dog sa Kongreso ni Presidente Rodrigo Duterte na nagbasura ng renewal ng prankisa ng ABS-CBN. Alam na natin ang kuwentong iyan: itinaga ni Duterte sa bato na paluluhurin niya ang mga eredero ng ABS-CBN dahil sa pag-eere ng advertisement laban sa kanya noong eleksiyon ng 2016.

Benggansa ang unang sangkap.

Ito na rin ang comeback ng mga Villar na masugid na kakampi ni Duterte mula nang siya’y naupo. Na-appoint ang anak na si Mark Villar, habang steady lang ang asawang si Cynthia Villar sa Senado. Eto na ang pagbabalik ni dating speaker Manny Villar na ngayo’y tinitingala bilang pangalawang pinakamayamang Pilipino.

Hindi man siya naging presidente, may network naman siya, at hindi basta-bastang network, kundi ang dating frequency ng crown jewel ng mga Lopez. Ang mga Aquino ang nagbalik ng ABS-CBN properties sa mga Lopez matapos ang Batas Militar. Isang Aquino rin ang naglampaso sa eleksiyon ng 2010 kay Villar. ‘Di ba’t walang ‘sing tamis na tagumpay ito para sa land magnate?

At siguro napagtanto na nating magkakaroon ng partihan sa spoils of war – sino pa kundi ang self-proclaimed “anak ng diyos” at spiritual adviser/bespren ni Duterte. Para sa NTC, hindi nag-e-exist ang kaso sa Estados Unidos ni Quiboloy na sex trafficking at sexual abuse.

Cronyism ang hallmark ng mga otokratiko, at tatak din ito ni Duterte. Tignan na lang si Ferdinand Marcos na bespren sina Danding Cojuangco na nag-monopolize sa industriya ng niyog, Antonio Floirendo sa saging, at Roberto Benedicto sa asukal.

Kumpletos rekados na ang telenobela ni Duterte laban sa ABS-CBN: benggansa at cronyism. Ang pamagat nito ay hihiramin natin kay Commission on Elections Commissioner Rowena Guanzon: Moral Turpitude Wins.

Ang ‘coup de grâce’

Puntahan naman natin ang aspeto ng pagbibigay ng franchise sa mga crony – ang coup de grâce ng mahabang conspiracy.

Balikan natin ang Kongresong pinagsimulan ng lahat. Ibinigay sa Kongreso ang kontrol sa mga prankisa ng telecommunications dahil ang airwaves ay pag-aari ng publiko at “scarce resource” tulad ng tubig at kuryente.

Pero may isa pang aspeto ang telekomunikasyon na may kinalaman din sa national interest – ito ang karapatan ng publiko sa tama at napapanahong impormasyon.

Sabi ni Vergel Santos sa column niya sa Rappler: “The greater crime committed here is suppression of press freedom.” Ayon kay Santos, “it involves a first-ranked, constitutionally guaranteed freedom – press freedom – as such meriting first-rate protection.”

Make no mistake, atake ito sa press freedom. Hindi lang ito reward sa mga kakampi o cronyism. Sa hakbang na ito, halos minority na ang free press sa bansa.

Hindi ito usapin ng pagpapatuloy ng alamat ng ABS-CBN, na sa sariling kuwento nito’y parang “phoenix” na nilamon ng apoy ng Martial Law pero muling namayagpag matapos ang EDSA People Power. Sa bandang huli, hindi lumaban ang mga tagapagmana ni Geny Lopez at umasa sa backroom negotiations na nauwi pa rin sa punyal sa kanilang likuran.

Ang usapin ay tungkol sa libo-libong manggawa ng ABS-CBN na nawalan ng trabaho. Ito’y tungkol sa information blackholes na iniwan ng network sa maraming sulok ng bansa na ngayo’y pinapasok ng disinformation.

Ito’y tungkol sa karapatan ng taumbayan sa napapanahon at tumpak na impormasyon – na good luck kung mabibigay ‘yan ng mga crony ni Duterte.

Sa bandang huli, ito’y tungkol sa resource ng airwaves na ngayo’y nawe-weaponize laban sa taumbayan na dapat nitong pinaglilingkuran. – Rappler.com