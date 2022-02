HINDI TOTOO: Ibinasura na ng Comelec ang disqualification case laban kay Marcos Jr.

Buod

Ang sabi-sabi: Ibinasura na ng Commission on Elections (Comelec) ang disqualification case laban kay Marcos Jr.

Ibinasura na ng Commission on Elections (Comelec) ang disqualification case laban kay Marcos Jr. Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Wala pang ibinababang desisyon ang Comelec sa disqualification case laban kay Marcos Jr. Ang ibinasura ng Comelec noong Enero 17 ay ang petisyong ikansela ng kanyang certificate of candidacy.

Wala pang ibinababang desisyon ang Comelec sa disqualification case laban kay Marcos Jr. Ang ibinasura ng Comelec noong Enero 17 ay ang petisyong ikansela ng kanyang certificate of candidacy.

Mga detalye

Isang post noong Enero 17 ng Facebook page ng partidong Lakas-Christian Muslim Democrats (Lakas-CMD) ang nagsasabing ibinasura na ng Commission on Elections (Comelec) ang disqualification case ng presidential aspirant na si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Lakas-CMD is co-chaired by Sara Duterte, Marcos Jr.’s running mate. The president of the party is House Majority Floor Leader Martin Romualdez, a first cousin of Marcos Jr.

Nakalagay sa post ang isang larawan ni Marcos Jr. at ang linyang “Comelec has dismissed the disqualification case filed against presidential aspirant Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.”



(Ibinasura na ng Comelec ang disqualification case na isinampa laban kay presidential aspirant Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.)



Nakalagay din sa larawan at caption ng post ang linya na nagsasabing nakalagay sa desisyon ng Comelec na maaaring tumakbo si Marcos dahil hindi siya “perpetually disqualified” para umupo sa isang posisyon sa gobyerno at hindi rin siya gumawa ng kahit anong misrepresentation sa pag-file niya ng certificate of candidacy (COC).

Kasama rin sa sabi-sabi ang larawan ng isang dokumento na may pirma ng mga opisyal ng Comelec.



Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Ang sinabing desisyon ng Comelec sa sabi-sabi ay ibinaba ng Comelec 2nd Division para sa petisyon na ikansela ang certificate of candidacy (COC) ni Marcos at hindi mula sa Comelec 1st Division na may hawak sa disqualification case laban sa presidential aspirant.

Ang mga nakalagay na tao sa dokumento na ipinakita sa sabi-sabi na sina commissioners Socorro Inting, Antonio Kho Jr., at Rey Bulay ay mga miyembro ng Comelec 2nd Division.

Sina commissioners Marlon Casquejo, Aimee Ferolino, at Rowena Guanzon ang bumubuo sa Comelec 1st Division na humahawak sa disqualification case ni Marcos Jr. Nagretiro na si Guanzon nitong Pebrero.

Ang tatlong disqualification case laban kay Marcos Jr. na isinampa ng Martial Law survivors, party-list group na Akbayan, at mga dating opisyal ng Partido Federal ng Pilipinas ay pinag-isa at itinakdang bigyan ng desisyon noong Enero 17.

Ang desisyon ay hindi naibigay sa nasabing araw dahil kinailangang mag-isolate ng isa sa mga commissioner ng 1st Division matapos ma-expose sa isang staff na nagpositibo sa COVID-19.

Ayon kay Comelec 1st Division commissioner Rowena Guanzon, hindi pa mailabas ang desisyon dahil “incommunicado” ang ponente ng kaso. Dahil dito, inilabas ni Guanzon ang kaniyang boto sa publiko bago ang kaniyang pagreretiro noong Pebrero 2.

Nagretiro sina Guanzon, Comelec chairman Sheriff Abas, at commissioner Antonio Kho Jr. noong Pebrero 2. Si Commissioner Socorro Inting ang uupo bilang acting chairman ng Comelec habang hinihintay ang itatalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang chairperson ng Comelec.

Si Inting ang presiding officer ng Comelec 2nd Division na nagbasura ng petisyon upang ikansela ang COC ni Marcos. Ayon sa isang report ng CNN, maaaring ipahawak ni Inting ang disqualification case kay commissioner Aimee Ferolino o ipa-raffle at ipahawak ito sa ibang commissioner. – Lorenz Pasion/Rappler.com

