FACT CHECK: Hindi ninakaw ni Kris Aquino ang mga alahas ni Imelda Marcos

Ang sabi-sabi: Ninakaw ni Kris Aquino ang mga alahas ni dating first lady Imelda Marcos.

Marka: HINDI TOTOO

Bakit kailangang i-fact check: Pinamagatang “LAGOT! KRIS AQUINO BINISTO NG ISANG LOLO NINAKAW PALA NITO MGA KWENTAS NI IMELDA MARCOS” ang naturang video na ini-upload sa Facebook noong Mayo 13. Sa kasalukuyan, mayroon itong 1,400 reactions, 350 comments, at 37,000 views.

Ang katotohanan: Ilang dekada nang nasa pangangalaga ng Presidential Commission on Good Government (PCGG) ang mga alahas ni Imelda Marcos na nakolekta noong umalis sa bansa ang pamilya noong Pebrero 1986.

Pinabulaanan na rin ni dating PCGG Commissioner Andrew Castro ang claim na ito nang una itong nag-viral noong 2015. Ayon sa isang Philstar.com report, nilinaw ni Castro na walang access ang mga Aquino sa mga alahas dahil nakatago ito sa isang high-security vault.

Ayon sa Official Gazette, higit sa P1 billion ang halaga ng tatlong koleksiyon ng alahas ng pamilyang Marcos, base sa pagtataya ng auction houses na Christie’s at Sotheby’s.

Sa Facebook video, ipinakita sina Kris Aquino at Marcos na parehong may suot na kuwintas, ngunit magkaiba ang dalawang ito. Sa isang pahayag noong 2016, pinabulaanan ni Aquino ang mga paratang at sinabing galing sa Italian luxury brand Bottega Veneta ang suot niyang kuwintas. Samantala, dinisenyo ng isang French designer ang kuwintas ni Marcos na nagkakahalagang $1.2 million.

– Dianne Sampang/Rappler.com

Dianne Sampang is a 4th year Journalism student at the Polytechnic University of the Philippines, currently volunteering under Rappler’s Research unit.