HINDI TOTOO: Mayorya ng mga alkalde ang sumusuporta kina Marcos-Duterte, ayon sa Pulse Asia

Buod

Ang sabi-sabi: Sa 1,480 na mga alkalde sa bansa, 1,200 ang sumusuporta sa tambalan nina Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at Sara Duterte sa pagkapresidente at bise presidente, ayon sa Pulse Asia.

HINDI TOTOO. Sumasang-ayon ang Rappler sa markang “Hindi Totoo” na una nang ibinigay ng Baguio Chronicle sa kanilang fact check sa sabi-sabing ito. Ang katotohanan: Walang isinagawa ang Pulse Asia na survey ng mga mayor tungkol sa pinapaboran nilang tandem.

Walang isinagawa ang Pulse Asia na survey ng mga mayor tungkol sa pinapaboran nilang tandem. Bakit kailangang i-fact-check: Nang isulat ang fact check na ito, may 1,600 nang reaksyon, 230 na komento, at 405 na shares ang kasinungalingang ipinapakalat sa Facebook.

Mga detalye

Nag-viral sa Facebook nitong Abril ang infographic na nagpapakita ng umano’y pagsuporta ng 1,200 mula sa 1,480 na alkalde sa buong bansa sa tambalang Ferdinang “Bongbong” Marcos Jr., anak ng yumaong diktador at ngayo’y tumatakbo sa pagkapangulo, at “Inday” Sara Duterte, anak ng kasalukuyang Pangulo at ngayo’y tumatakbo sa pagkabise presidente.

Ayon sa larawan, mula sa “Pulse Asia Survey” ang nasabing bilang ng tagasuportang mga alkalde. (May 1,488 na municipal mayors at 146 city mayors sa Pilipinas.)

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Sa isang mensahe sa text sa Rappler, nilinaw ni Ana Tabunda, direktor ng pananaliksik ng Pulse Asia, na hindi galing sa kanila ang kumakalat na datos.

Ang surveys ng Pulse Asia noong Pebrero at Marso 2022, na kapwa pinangunahan nina Marcos at Duterte, ay isinagawa sa pamamagitan ng “face-to-face interview” sa 2,400 katao na may edad 18 pataas. Hindi mga alkalde ang respondents sa survey.

Ang 57 na “sample barangay” sa survey ay kinuha mula sa 17 na rehiyon sa Pilipinas. Sa bawat sample na barangay, pumili sila ng limang “probability respondent” na sasagot sa survey.

“Random” o hindi tuwirang pinili ang mga sample barangay mula sa bawat bayan o lungsod. – Rochel Ellen Bernido/Rappler.com kasama ang Baguio Chronicle

