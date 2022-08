Beyond the Stories: Ano ang epekto ng Taiwan-China tensions sa Pilipinas?

Bookmark this page to catch the discussion live on Wednesday, August 17, at 9 pm!

MANILA, Philippines – Patuloy ang pagtaas ng tensiyon sa pagitan ng China at Taiwan.

Inihayag kamakailan lamang ng China ang plano nitong military drills malapit sa Taiwan. Ito ay dagdag sa mas lumalaking presensiya ng China sa rehiyon makaraan ang pagbisita ni US Speaker Nancy Pelosi.

Sa Miyerkoles, Agosto 17, tatalakayin nina Rappler foreign affairs reporter Sofia Tomacruz at researcher-writer Jodesz Gavilan kung paano maaapektuhan ng kasalukuyang tensiyon sa pagitan ng China at Taiwan ang Pilipinas.

Paano ba dapat tumugon ang gobyerno ng Pilipinas sa nangyayaring gulo? At saan nga ba nagsimula ang lahat ng ito?

Ang Newsbreak: Beyond the Stories ay serye ng Rappler tungkol sa mahahalaga at malalaking isyu sa Pilipinas. – Rappler.com

