Beyond the Stories: Bakit tumataas na naman ang bilang ng COVID-19 cases sa Pilipinas? 

Bookmark this page to catch the discussion live on Wednesday, July 13, at 9 pm!

MANILA, Philippines – Kapansin-pansin na tila bumabalik na sa normal ang buhay ng maraming Filipino, ngunit sa likod nito ay ang realidad na hindi pa rin tapos ang pandemya.

Patuloy na tumataas ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa nitong mga nakaraang linggo. Pati nga ang ilang mga opisyal ng gobyerno – tulad ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. – ay nagka-COVID.

Sa Miyerkoles, Hulyo 13, tatalakayin nina Rappler multimedia reporter Bonz Magsambol at researcher-writer Jodesz Gavilan ang patuloy na paglobo ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa.

Bakit naging ganito ang sitwasyon sa Pilipinas pagkatapos ng ilang buwan na mababang bilang ng COVID-19? Ano ang dapat bigyang priyoridad ng gobyerno para matugunan ito?

Ang Newsbreak: Beyond the Stories ay serye ng Rappler tungkol sa mahahalaga at malalaking isyu sa Pilipinas. – Rappler.com

