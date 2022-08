Beyond the Stories: Ang Kongreso sa ilalim ni Marcos

Bookmark this page to catch the discussion live on Wednesday, August 3!

MANILA, Philippines – Inilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga panukalang batas na dapat pagtuunan ng pansin sa kanyang unang State of the Nation Address – ang mga panukalang batas na nais niyang bigyang priyoridad ng House of Representatives at Senate, o ang tinatawag na Kongreso.

Matatandaang ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez ang House speaker, samantalang may posisyon din ang kanyang anak na si Sandro Marcos. Ang kanyang ate naman ay isang senador. Paano ito makatutulong sa kanyang administrasyon?

Sa Miyerkoles, Agosto 3, tatalakayin nina Rappler multimedia reporter Bea Cupin at researcher Jodesz Gavilan ang Kongreso sa ilalim ni Marcos, at kung ang kanyang mga panukalang batas na gusto niyang maipasa ay sakto ba sa mga problema at isyu ng Pilipinas.

Sinusundan ni Cupin ang ruling coalition sa ilalim ni Marcos.

Ang Newsbreak: Beyond the Stories ay serye ng Rappler tungkol sa mahahalaga at malalaking isyu sa Pilipinas. – Rappler.com

